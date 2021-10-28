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Польща відмовилася платити Євросоюзу щоденний штраф в розмірі 1 млн євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро заявив у четвер, що його країна, як член Європейського союзу не повинна виплачувати штраф у розмірі 1 млн євро, що був накладений Верховним судом ЄС за ігнорування Варшавою судових заборон на зміни в судовій системі та експлуатацію лігнітової шахти. Про це пише УНН з посиланням на Associated Press.

Польща відмовилася платити Євросоюзу щоденний штраф в розмірі 1 млн євро

Деталі

Збігнєв Зьобро назвав ухвалу Європейського суду "незаконною". Польща наполягає на тому, що суд не має влади над її системою правосуддя, та ігнорує його ухвали.

"Польська держава не може підкоритися беззаконню, - заявив Зьобро на пресконференції. - Будь то незаконні штрафи щодо Турова… або штраф за зміни у судовій системі, Польща не може і не повинна платити жодного злотого (у місцевій валюті)".

Доповнення

Суд Європейського Союзу в Люксембурзі в середу, 27 жовтня, зобов'язав Польщу сплачувати щоденний штраф у розмірі 1 мільйона євро. Це викликано відмовою офіційної Варшави виконувати рішення суду ЄС щодо реформи польської судової системи. Суд пояснив штраф необхідністю уникнути "серйозної та непоправної шкоди правопорядку Європейського Союзу, а також цінностям, на яких заснований союз".

У липні суд ЄС зобов’язав Польщу закрити Дисциплінарну палату. Польща погодилася, але ще цього не зробила.

Минулого місяця суд ЄС оштрафував Польщу на 600 тисяч доларів на день за невиконання судової заборони на закриття лігнітового родовища Турів через суперечку із сусідньою Чеською Республікою. Польща не сплатила цей штраф. Варшава стверджує, що не може закрити шахту, бо вона живить електростанцію Турів, яка виробляє близько 7% енергії країни.

У четвер Європейська мережа рад судової влади виключила раду Польщі зі свого складу через серйозні побоювання з приводу її незалежності.

ЄС попереджає, що може призупинити виплату Польщі коштів на боротьбу з пандемією, якщо дисциплінарний орган не буде скасовано, але голова Комісії Урсула фон дер Ляйєн висловила надію на компроміс.

На початку місяця Конституційний суд Польщі визнав примат законодавства своєї країни над законами Євросоюзу. Окремі положення законодавства ЄС несумісні із конституцією Польщі, ухвалив суд.

Рішення викликало жорстку критику Брюсселя. Єврокомісія почала готувати судовий позов до Варшави. Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький у відповідь звинуватив ЄС у "шантажі". Глава уряду ще у березні закликав Конституційний суд винести ухвалу про переважання польської конституції над європейським законодавством.

Єврокомісія у квітні 2020 року ініціювала нове розслідування щодо Польщі через реформу судової системи. Від Варшави вимагають привести систему у відповідність до стандартів ЄС.

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