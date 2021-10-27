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Верховний суд ЄС наклав на Польщу штрафи в розмірі 1 млн євро на день

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Верховний суд Європейського союзу заявив у середу, що зобов'язав Польщу сплачувати штраф у розмірі 1 мільйона євро (1,16 мільйона доларів) на день за те, що вона не припинила роботу дисциплінарної палати Верховного суду. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters та Polskie Radio.

Верховний суд ЄС наклав на Польщу штрафи в розмірі 1 млн євро на день

Цитата

"Польща засуджена до виплати 1 млн євро на день на користь Єврокомісії доти, доки вона не призупинить дію національного законодавства, яке, зокрема, належить до юрисдикції дисциплінарної палати Верховного суду", - зазначено у заяві суду.

Деталі

Польща знаходиться в суперечці з Брюсселем щодо судових реформ, які, за її словами, підривають незалежність судів країни. Скандал спалахнув у липні, коли суд Європейського Союзу наказав країні призупинити дію Дисциплінарної палати.

Заступник міністра юстиції Польщі Себастьян Калета, коментуючи постанову Європейського суду, написав у Twitter що "Суд ЄС повністю ігнорує польську Конституцію та вердикт Конституційного суду". На думку Себастьяна Калети, "Суд ЄС діє за межами своїх компетенцій та зловживає грошовими штрафами та тимчасовими засобами покарання".

"Це черговий етап операції, яка має на меті позбавити Польщу впливу на систему власної держави. Це узурпація та шантаж", - наголосив заступник міністра юстиції.

Доповнення

21 жовтня голова провідної фракції Європарламенту – Європейської народної партії (ЄНП) – Манфред Вебер попередив, що Польща може залишити Євросоюз на тлі суперечки Брюсселя та Варшави про пріоритет права ЄС над національним. Однак Моравецький відкинув ці припущення, заявивши, що Варшава не планує виходити з ЄС.

7 жовтня Конституційний суд Польщі ухвалив рішення, що існує невідповідність норми про перевагу європейського права над польським положенням конституції республіки. Це рішення було ухвалено після того, як надійшов запит від Моравецького щодо проведення відповідної перевірки.

У раді міністрів країни вважають, що повноваження суду ЄС, які полягають у затвердженні верховенства європейського права над конституцією країни, перевищено. Ця думка стала пріоритетною після того, як Європейський суд юстиції заявив про можливе порушення законодавства ЄС, якщо у Польщі проведуть чергову реформу судової системи у зв'язку з Національною судовою радою.

Європейський суд ухвалив, що у разі підтвердження такого порушення принцип верховенства права Євросоюзу накладає на національний суд Польщі обов'язок не дотримуватися цих поправок. У свою чергу Єврокомісія пообіцяла захищати пріоритет норм Євросоюзу.

Держсекретар при МЗС Франції Клеман Бон заявив 21 жовтня, що у разі безрезультатного політичного діалогу з Польщею, країна може ввести проти Варшави різні санкції. Тоді ж стало відомо, що Євросоюз не змусить Польщу вийти зі складу ЄС навіть за Договором про Європейський Союз.

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