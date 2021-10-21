Франція допускає введення фінансових санкцій проти Польщі через її конфлікт з ЄС

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“Є така опція, — відповів він, відповідаючи на питання про можливі фінансові санкції щодо Польщі. — В першу чергу потрібно продовжувати політичний діалог... І коли діалог ні до чого не приведе, тоді можна вдатися до санкцій, у тому числі фінансових. Але це не означає, що ми встановлюємо ціну відходу від принципів верховенства закону, ми лише хочемо показати Польщі, яку Франція завжди підтримувала фінансово, що ми з нею солідарні, але ми не можемо платити країні, яка не дотримується пакту, підписаного усіма”.

Бон підкреслив, що “не можна користуватися благами Європи і не дотримуватися її правил”. У цьому контексті він навів у приклад Велику Британію, зазначивши, що все закінчилося виходом з ЄС. У той же час держсекретар висловив сумнів в тому, що Польща хоче того ж самого.

“Але Варшава сильно ризикує, відмовляючись застосовувати у себе загальні правила і фактично ставлячи себе за межі Європи, — констатував він. — Потрібно жорстко нагадати, що такі правила були узгоджені і якщо вони не будуть застосовуватися, то і європейського проекту не буде”.

#Pologne : “Faut-il taper, et fort?”. “Oui”, estime @CBeaune dans #LesMatinsLCI | @EliMartichoux . Comment? La position du secrétaire d’État chargé des Affaires Européennes, qui évoque de potentielles “sanctions financières [...] Ce n’est pas ’fromage et dessert’”. pic.twitter.com/3BRZ36tHzz

Раніше

Раніше глава провідної фракції Європарламенту — Європейської народної партії — Манфред Вебер попередив про можливий вихід Польщі зі складу ЄС на фоні суперечки Брюсселя і Варшави про пріоритет європейського права над національним. В інтерв’ю Redaktionsnetzwerk Deutschland він зазначив, що “якщо питання верховенства закону і дії (норм) європейського права не буде вирішене, то існує ризик вимушеного виходу Польщі з ЄС через чорний хід”.

Також в Європарламенті пройшли дебати ЄС і Польщі про верховенство права Євросоюзу. Глава Єврокомісії пригрозила Варшаві економічними санкціями, польський прем’єр заявив про неприйняття шантажу. Депутати, у свою чергу, виступили з різкою критикою польської влади