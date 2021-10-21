Франция допускает введение финансовых санкций против Польши из-за ее конфликта с ЕС

Детали

“Есть такая опция, — ответил он, отвечая на вопрос о возможных финансовых санкциях в отношении Польши. — В первую очередь нужно продолжать политический диалог... И когда диалог ни к чему не приведет, тогда можно прибегнуть к санкциям, в том числе финансовым. Но это не значит, что мы устанавливаем цену отхода от принципов верховенства закона, мы лишь хотим показать Польше, которую Франция всегда поддерживала финансово, что мы с ней солидарны, но мы не можем платить стране, которая не соблюдает пакт, подписанный всеми”.

Бон подчеркнул, что “нельзя пользоваться благами Европы и не соблюдать ее правила”. В этом контексте он привел в пример Великобританию, отметив, что все закончилось выходом из ЕС. В то же время госсекретарь выразил сомнение в том, что Польша хочет того же самого.

“Но Варшава сильно рискует, отказываясь применять у себя общие правила и фактически ставя себя за пределы Европы, — констатировал он. — Нужно жестко напомнить, что такие правила были согласованы и если они не будут применяться, то и европейского проекта не будет”.

#Pologne : “Faut-il taper, et fort ?”. “Oui”, estime @CBeaune dans #LesMatinsLCI | @EliMartichoux. Comment ? La position du secrétaire d’État chargé des Affaires Européennes, qui évoque de potentielles “sanctions financières [...] Ce n’est pas ’fromage et dessert’” . pic.twitter.com/3BRZ36tHzz

Ранее

Ранее глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии — Манфред Вебер предупредил о возможном выходе Польши из состава ЕС на фоне спора Брюсселя и Варшавы о приоритете европейского права над национальным. В интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland он отметил, что “если вопрос верховенства закона и действия (норм) европейского права не будет решен, то существует риск вынужденного выхода Польши из ЕС через черный ход”.

Также в Европарламенте прошли дебаты ЕС и Польши о верховенстве права Евросоюза. Глава Еврокомиссии пригрозила Варшаве экономическими санкциями, польский премьер заявил о неприятии шантажа. Депутаты, в свою очередь, выступили с резкой критикой польских властей.