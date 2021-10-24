Польща не збирається виходити з ЄС на тлі правового спору з Брюсселем

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“Ми абсолютно переконані в тому, що Польща повинна залишитися. Немає ризику виходу Польщі з ЄС. Ми будемо завзято захищати Польщу як частину Європейського союзу”, — зазначив він, додавши, що 88% громадян республіки підтримують членство Варшави в ЄС.

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У той же час Моравецький підкреслив, що Польща готова піти на відповідні заходи проти ЄС в тому випадку, якщо країна перестане отримувати платежі із загального бюджету Євросоюзу. Про можливість такого сценарію раніше розповів єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс. “Якщо Єврокомісія почне третю світову війну, то ми будемо захищати свої права будь-якими засобами, які є в нашому розпорядженні. Ми відчуваємо, що (Брюссель) застосовує дискримінаційний підхід, що нагадує диктат. Але якщо ситуація продовжить погіршуватися, ми повинні будемо добре продумати свою стратегію”, — сказав глава уряду.

При цьому польський прем’єр висловив надію, що сторони все-таки зможуть залагодити розбіжності. “На щастя, це політичний процес. А політичні процеси можуть бути зупинені політиками. Це було б наймудрішим рішенням, яке вони (Єврокомісія) можуть прийняти. Тому що в такому випадку ми б не розмовляли один з одним, тримаючи пістолети біля скроні”, — вказав Моравецький.

Нагадаємо

У липні Європейський суд юстиції за позовом Єврокомісії ухвалив, що польська система дисциплінарного контролю над суддями порушує принцип верховенства права і створює передумови до виникнення залежності судової гілки влади від виконавчої. 7 жовтня Конституційний суд Польщі за запитом влади країни затвердив пріоритет польських законів над європейськими. Це рішення викликало хвилю критики з боку Брюсселя і спровокувало розмови про можливість позбавлення Польщі коштів з європейських фондів.