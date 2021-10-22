Польща не вважає резолюцію Європарламенту про верховенство права в країні "керівництвом до дії"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Влада Польщі не вважає, що прийнята у четвер резолюція Європейського парламенту (ЄП), де висловлено невдоволення діями Варшави, яка намагається, на думку депутатів, підірвати верховенство європейських законів, носить будь-який зобов’язуючий характер. Про це заявив в п’ятницю Polskie Radio заступник міністра закордонних справ республіки Петр Вавжик, пише УНН.
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За його словами, ця резолюція Європейського парламенту “не має ніякої зобов’язуючої сили ні для кого”. “Це виключно вираз поглядів євродепутатів”, — зазначив представник МЗС. Як вважає Вавжик, ЄП — “орган, що діє виключно під диктат поточної політичної ситуації”.
Контекст
Резолюцію з критикою Польщі підтримали 502 депутата, 153 висловилися проти її прийняття, 16 — утрималися. Члени парламенту висловили глибоке співчуття у зв’язку з рішенням польського суду від 7 жовтня 2021 року, яке вони розглядають як атаку на цінності європейської спільноти. Відповідно до резолюції, польському суду не вистачає законності і незалежності. На думку авторів документа, Конституційний суд Польщі перетворився в інструмент легалізації незаконної діяльності влади.
Європарламент зажадав, щоб гроші платників податків ЄС не надавалися урядам, які навмисне і систематично порушують європейські цінності. Депутати закликали Єврокомісію до вживання заходів щодо Польщі, в тому числі призупинити платежі з бюджету Євросоюзу.
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За словами Вавжика, заморожування Брюсселем національного плану відновлення безпідставне і неправомірне. Бездіяльність Європейської комісії в цьому питанні “буде підставою для Польщі для подачі заяви до Суду ЄС”, сказав він.
У липні Європейський суд юстиції за позовом Єврокомісії ухвалив, що польська система дисциплінарного контролю над суддями порушує принцип верховенства права і створює передумови до виникнення залежності судової гілки влади від виконавчої. 7 жовтня Конституційний суд Польщі за запитом влади країни затвердив пріоритет польських законів над європейськими. Це рішення викликало нову хвилю критики з боку Брюсселя і спровокувало розмови про можливість позбавлення Польщі коштів з європейських фондів.