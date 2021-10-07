Польський суд визнав верховенство законів Польщі над законами ЄС

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Двоє з 14 суддів, які розглядали справу, не погодилися з думкою більшості.

Очікується, що це рішення визначить майбутнє і без того проблемних відносин Польщі з ЄС, який піддав критиці спроби польського уряду надати більший вплив на судову систему.

Але більшість трибуналу заявило, що членство країни в ЄС не дає судам ЄС верховних юридичних повноважень і не означає, що Польща передала свій суверенітет ЄС. Вони заявили, що жоден державний орган в Польщі не погодиться на зовнішнє обмеження своїх повноважень.

Рішення викликало різку критику з боку європейських органів.

Член Європейського парламенту Єрун Ленаєрс сказав, що важко повірити уряду Польщі, коли він заявляє, що не хоче виводити Польщу з ЄС.

"Їх дії йдуть в протилежному напрямку, - заявив Ленаєрс. - Польський уряд втратив довіру. Це напад на ЄС в цілому".

Групи протестувальників з плакатами з написом "Ми європейці" зібралися перед Конституційним судом незабаром після винесення вироку. Близько 80% жителів Польщі підтримують членство країни в ЄС.

Рішення було прийнято після кількох місяців судового розгляду, в ході якого представники уряду, президента і парламенту Польщі стверджували, що Конституція Польщі має пріоритет перед законодавством ЄС і що постанови Європейського суду іноді суперечать принципу верховенства права Польщі.

У четвер перед прийняттям рішення представники комісара країни з прав людини стверджували, що Польща погодилася поважати правовий порядок ЄС, коли вона приєдналася до блоку в 2004 році. Вони заявили, що сумнів в цій постанові знизить стандарти правового захисту для людей в Польщі.

Уряд Польщі наполягає на тому, що система правосуддя і судова система є виключною прерогативою країн-членів ЄС, а не ЄС, і проігнорувало низку постанов суду ЄС.

Що було раніше

Суд порушив справу в липні за клопотанням прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького. Він попросив про перегляд після того, як суд ЄС постановив, що закон блоку має пріоритет над законом Польщі. Вирок стосувався процедури призначення суддів при нинішньому правому уряді Польщі.

Рішення Європейського суду було прийнято на тлі більшого спору про глибокі зміни, внесені правлячою партією "Право і справедливість" в польську судову систему.

Минулого місяця Європейський парламент прийняв резолюцію, що закликає Моравецького скасувати справу, підкресливши "фундаментальний характер верховенства права ЄС як наріжного принципу права ЄС".

Політика Польщі в області права і судової системи викликала суперечки з Комісією ЄС, виконавчим органом блоку, з приводу виплати країні мільярдів євро з фонду ЄС для відновлення після пандемії.

Сам Конституційний суд розглядається ЄС як нелегітимний через політичнй вплив правлячої партії Польщі на призначення деяких з суддів. Багато з них є прихильниками уряду, включаючи голову суду, суддю Юлію Пшілебськую, яка очолює колегію за поточною справою.

У рішенні, винесеному в четвер, суд заявив, що конституція є вищим законом в Польщі, і кожна міжнародна угода або договір, будучи нижчими за рангом, повинні поважати цей вищий закон.