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Польский суд признал верховенство законов Польши над законами ЕС

Польский суд признал верховенство законов Польши над законами ЕС

Киев  •  УНН

 • 27262 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Конституционный суд Польши в четверг постановил, что некоторые положения договоров ЕС и некоторые решения судов ЕС противоречат высшему закону Польши. Это означает, что польский суд признал верховенство законов Польши над законами ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Двое из 14 судей, которые рассматривали дело, не согласились с мнением большинства.

Ожидается, что это решение определит будущее и без того проблемных отношений Польши с ЕС, который подверг критике попытки польского правительства предоставить большее влияние на судебную систему.

Но большинство трибунала заявило, что членство страны в ЕС не дает судам ЕС верховных юридических полномочий и не означает, что Польша передала свой суверенитет ЕС. Они заявили, что ни один государственный орган в Польше не согласится на внешнее ограничение своих полномочий.

Решение вызвало резкую критику со стороны европейских органов.

Член Европейского парламента Йерун Ленаерс сказал, что трудно поверить правительству Польши, когда оно заявляет, что не хочет выводить Польшу с ЕС.

"Их действия идут в противоположном направлении, - заявил Ленаерс. - Польское правительство потеряло доверие. Это нападение на ЕС в целом".

Группы протестующих с плакатами с надписью "Мы европейцы" собрались перед Конституционным судом вскоре после вынесения приговора. Около 80% жителей Польши поддерживают членство страны в ЕС.

Решение было принято после нескольких месяцев судебного разбирательства, в ходе которого представители правительства, президента и парламента Польши утверждали, что Конституция Польши имеет приоритет перед законодательством ЕС и постановления Европейского суда иногда противоречат принципу верховенства права Польши.

В четверг перед принятием решения представители комиссара страны по правам человека утверждали, что Польша согласилась уважать правовой порядок ЕС, когда она присоединилась к блоку в 2004 году. Они заявили, что вопрос в этом постановлении снизит стандарты правовой защиты для людей в Польше.

Правительство Польши настаивает на том, что система правосудия и судебная система является исключительной прерогативой стран-членов ЕС, а не ЕС, и проигнорировало ряд постановлений суда ЕС.

Что было раньше

Суд возбудил дело в июле по ходатайству премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Он попросил о пересмотре после того, как суд ЕС постановил, что закон блока имеет приоритет над законом Польши. Приговор касался процедуры назначения судей при нынешнем правом правительстве Польши.

Решение Европейского суда было принято на фоне большого спора о глубоких изменениях, внесенных правящей партией "Право и справедливость" в польскую судебную систему.

В прошлом месяце Европейский парламент принял резолюцию, призывающую Моравецкого отменить дело, подчеркнув "фундаментальный характер верховенства права ЕС как краеугольного принципа права ЕС".

Политика Польши в области права и судебной системы вызвала споры с Комиссией ЕС, исполнительным органом блока, по поводу выплаты стране миллиардов евро из фонда ЕС для восстановления после пандемии.

Сам Конституционный суд рассматривается ЕС как нелегитимный из-за политического влияния правящей партии Польши на назначение некоторых из судей. Многие из них являются сторонниками правительства, включая председателя суда, судью Юлия Пшилебскую, которая возглавляет коллегию по текущему делу.

В решении, вынесенному в четверг, суд заявил, что конституция является высшим законом в Польше, и каждое международное соглашение или договор, будучи ниже по рангу, должны уважать этот высший закон.

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