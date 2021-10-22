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Польша не считает резолюцию Европарламента о верховенстве права в стране "руководством к действию"

Киев • УНН

 • 16442 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Власти Польши не считают, что принятая в четверг резолюция Европейского парламента (ЕП), где выражено недовольство действиями Варшавы, пытающейся, по мнению депутатов, подорвать верховенство европейских законов, носит какой-либо обязывающий характер. Об этом заявил в пятницу Polskie Radio заместитель министра иностранных дел республики Петр Вавжик, пишет УНН.

Польша не считает резолюцию Европарламента о верховенстве права в стране "руководством к действию"

Детали

По его словам, эта резолюция Европейского парламента “не имеет никакой обязывающей силы ни для кого”. “Это исключительно выражение взглядов евродепутатов”, — отметил представитель МИД. Как считает Вавжик, ЕП — “орган, действующий исключительно под диктат текущей политической ситуации”.

Контекст

Резолюцию с критикой Польши поддержали 502 депутата, 153 высказались против его принятия, 16 — воздержались. Члены парламента выразили глубокое сожаление в связи с решением польского суда от 7 октября 2021 года, которое они рассматривают как атаку на ценности европейского сообщества. Согласно резолюции, польскому суду не достает законности и независимости. По мнению авторов документа, конституционный суд Польши превратился в инструмент легализации незаконной деятельности властей.

Европарламент потребовал, чтобы деньги налогоплательщиков ЕС не предоставлялись правительствам, которые умышленно и систематически нарушают европейские ценности. Депутаты призвали Еврокомиссию к принятию мер в отношении Польши, в том числе приостановить платежи из бюджета Евросоюза.

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По словам Вавжика, замораживание Брюсселем национального плана восстановления безосновательно и неправомерно. Бездействие Европейской комиссии в этом вопросе “будет основанием для Польши для подачи жалобы в Суд ЕС”, сказал он.

В июле Европейский суд юстиции по иску Еврокомиссии постановил, что польская система дисциплинарного контроля над судьями нарушает принцип верховенства права и создает предпосылки к возникновению зависимости судебной ветви власти от исполнительной. 7 октября Конституционный суд Польши по запросу властей страны утвердил приоритет польских законов над европейскими. Это решение вызвало новую волну критики со стороны Брюсселя и спровоцировало разговоры о возможности лишения Польши средств из европейских фондов.

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