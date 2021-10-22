Польша не считает резолюцию Европарламента о верховенстве права в стране "руководством к действию"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Власти Польши не считают, что принятая в четверг резолюция Европейского парламента (ЕП), где выражено недовольство действиями Варшавы, пытающейся, по мнению депутатов, подорвать верховенство европейских законов, носит какой-либо обязывающий характер. Об этом заявил в пятницу Polskie Radio заместитель министра иностранных дел республики Петр Вавжик, пишет УНН.
Детали
По его словам, эта резолюция Европейского парламента “не имеет никакой обязывающей силы ни для кого”. “Это исключительно выражение взглядов евродепутатов”, — отметил представитель МИД. Как считает Вавжик, ЕП — “орган, действующий исключительно под диктат текущей политической ситуации”.
Контекст
Резолюцию с критикой Польши поддержали 502 депутата, 153 высказались против его принятия, 16 — воздержались. Члены парламента выразили глубокое сожаление в связи с решением польского суда от 7 октября 2021 года, которое они рассматривают как атаку на ценности европейского сообщества. Согласно резолюции, польскому суду не достает законности и независимости. По мнению авторов документа, конституционный суд Польши превратился в инструмент легализации незаконной деятельности властей.
Европарламент потребовал, чтобы деньги налогоплательщиков ЕС не предоставлялись правительствам, которые умышленно и систематически нарушают европейские ценности. Депутаты призвали Еврокомиссию к принятию мер в отношении Польши, в том числе приостановить платежи из бюджета Евросоюза.
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По словам Вавжика, замораживание Брюсселем национального плана восстановления безосновательно и неправомерно. Бездействие Европейской комиссии в этом вопросе “будет основанием для Польши для подачи жалобы в Суд ЕС”, сказал он.
В июле Европейский суд юстиции по иску Еврокомиссии постановил, что польская система дисциплинарного контроля над судьями нарушает принцип верховенства права и создает предпосылки к возникновению зависимости судебной ветви власти от исполнительной. 7 октября Конституционный суд Польши по запросу властей страны утвердил приоритет польских законов над европейскими. Это решение вызвало новую волну критики со стороны Брюсселя и спровоцировало разговоры о возможности лишения Польши средств из европейских фондов.