Польша не собирается выходить из ЕС на фоне правового спора с Брюсселем

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“Мы убеждены в том, что Польша должна остаться. Нет риска выхода Польши с ЕС. Мы будем упорно защищать Польшу как часть Европейского союза”, — отметил он, добавив, что 88% граждан республики поддерживают членство Варшавы в ЕС.

Детали

В то же время Моравецкий подчеркнул, что Польша готова пойти на ответные меры против ЕС в том случае, если страна перестанет получать платежи из общего бюджета Евросоюза. О возможности такого сценария ранее рассказал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. “Если Еврокомиссия начнет третью мировую войну, то мы будем защищать свои права любыми средствами, которые есть в нашем распоряжении. Мы чувствуем, что (Брюссель) применяет дискриминационный подход, напоминает диктат. Но если ситуация продолжит ухудшаться, мы должны будем хорошо продумать свою стратегию”, — сказал глава правительства.

При этом польский премьер выразил надежду, что стороны все-таки смогут уладить разногласия. “К счастью, это политический процесс. А политические процессы могут быть остановлены политиками. Это было бы мудрым решением, которое они (Еврокомиссия) могут принять. Потому что в таком случае мы бы не разговаривали друг с другом, держа пистолеты у виска”, — отметил Моравецкий.

Напомним

В июле Европейский суд юстиции по иску Еврокомиссии постановил, что польская система дисциплинарного контроля над судьями нарушает принцип верховенства права и создает предпосылки к возникновению зависимости судебной ветви власти от исполнительной. 7 октября Конституционный суд Польши по запросу властей страны утвердил приоритет польских законов над европейскими. Это решение вызвало волну критики со стороны Брюсселя и спровоцировало разговоры о возможности лишения Польши средств из европейских фондов.