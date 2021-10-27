Верховный суд ЕС наложил на Польшу штрафы в размере 1 млн евро в день

КИЕВ. 27 октября. УНН. Верховный суд Европейского союза заявил в среду, что обязал Польшу платить штраф в размере 1 миллиона евро (1,16 миллиона долларов) в день за то, что она не прекратила работу дисциплинарной палаты Верховного суда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и Polskie Radio.