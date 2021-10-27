Верховный суд ЕС наложил на Польшу штрафы в размере 1 млн евро в день
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Верховный суд Европейского союза заявил в среду, что обязал Польшу платить штраф в размере 1 миллиона евро (1,16 миллиона долларов) в день за то, что она не прекратила работу дисциплинарной палаты Верховного суда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и Polskie Radio.
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"Польша приговорена к выплате 1 млн евро в день в пользу Еврокомиссии, пока она не приостановит действие национального законодательства, которое, в частности, относится к юрисдикции дисциплинарной палаты Верховного суда", - говорится в заявлении суда.
Детали
Польша находится в споре с Брюсселем по поводу судебных реформ, которые, по ее словам, подрывают независимость судов страны. Скандал разразился в июле, когда суд Европейского Союза приказал стране приостановить действие Дисциплинарной палаты.
Заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета, комментируя постановление Европейского суда, написал в Twitter, что "Суд ЕС полностью игнорирует польскую Конституцию и вердикт Конституционного суда". По мнению Себастьяна Калеты, "Суд ЕС действует вне своих компетенций и злоупотребляет денежными штрафами и временными средствами наказания".
"Это очередной этап операции, которая имеет целью лишить Польшу влияния на систему собственного государства. Это узурпация и шантаж", - подчеркнул замминистра юстиции.
Дополнение
21 октября глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП) – Манфред Вебер предупредил, что Польша может покинуть Евросоюз на фоне спора Брюсселя и Варшавы о приоритете права ЕС над национальным. Однако Моравецкий отверг эти предположения, заявив, что Варшава не собирается выходить из ЕС.
7 октября Конституционный суд Польши принял решение, что существует несоответствие нормы о превосходстве европейского права польскому положению конституции республики. Это решение было принято после того, как поступил запрос от Моравецкого о проведении соответствующей проверки.
В совете министров страны считают, что полномочия суда ЕС, заключающиеся в утверждении верховенства европейского права над конституцией страны, превышены. Это мнение стало приоритетным после того, как Европейский суд юстиции заявил о возможном нарушении законодательства ЕС, если в Польше будет проведена очередная реформа судебной системы в связи с Национальным судебным советом.
Европейский суд принял, что в случае подтверждения такого нарушения принцип верховенства права Евросоюза наложит на национальный суд Польши обязанность не соблюдать эти поправки. Еврокомиссия пообещала защищать приоритет норм Евросоюза.
Госсекретарь при МИДе Франции Клеман Бон заявил 21 октября, что в случае безрезультатного политического диалога с Польшей, страна может ввести против Варшавы различные санкции. Тогда же стало известно, что Евросоюз не заставит Польшу выйти из ЕС даже по Договору о Европейском Союзе.