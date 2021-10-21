Прем'єр Моравецький заявив, що Польща не підкориться "шантажу" ЄС, а прагнутиме вирішити "триваючу суперечку"

Деталі

Давня напруженість між правлячими націоналістами Польщі і ліберальною більшістю блоку різко зросла після того, як 7 жовтня Конституційний суд Польщі ухвалив постанову, що елементи законодавства ЄС несумісні зі статутом країни.

Заперечуючи центральний принцип інтеграції в ЄС, ця справа ризикує спровокувати нову фундаментальну кризу для блоку, який все ще бореться з наслідками Brexit, а також до того, що Польща втратить щедрі європейські пожертвування.

"Деякі європейські інститути беруть на себе право вирішувати питання, які їм не доручені, - сказав Моравецький на початку дводенних переговорів між 27 національними лідерами блоку в Брюсселі. - Ми не будемо діяти під тиском шантажу, ми готові до діалогу... але ми, звичайно, будемо говорити про те, як вирішити поточні суперечки в діалозі".

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Моравецький працюватиме з виконавчою комісією, щоб знайти вирішення суперечки, сумісній з європейськими принципами.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, особливо виділив судову реформу в Польщі, яка поставила суди під більший контроль уряду.

"Ми повинні бути жорсткими, - сказав Рютте. - Незалежність польської судової системи - це ключове питання, яке ми повинні обговорити. Дуже важко уявити собі, як новий великий грошовий фонд може бути надано Польщі, якщо це питання не врегульоване".

Комісія на даний момент заборонила Варшаві використовувати 57 мільярдів євро (66 мільярдів доларів) з надзвичайних фондів, щоб допомогти своїй економіці вийти з пандемії COVID-19.

Верховний суд ЄС може також накласти додаткові штрафи на Польщу.

Додамо

Раніше, Моравецький відкинув ідею виходу його країни з ЄС в "Полекс". Підтримка членства серед громадян залишається дуже високою в Польщі, яка отримала величезну користь з фінансування, що надійшов з блоку, до якого вона приєдналася в 2004 році.

Що було раніше

Заява польського прем'єра прозвучала на тлі підготовки Єврокомісією судового позову проти уряду Польщі. Позов стосується можливої ​​невідповідності конституції республіки європейському законодавству. Конституційний суд Польщі в четвер, 7 жовтня, визнав примат законодавства цієї країни над законами Євросоюзу. Окремі положення законодавства ЄС несумісні з Конституцією Польщі, постановив суд. На думку суддів, членство країни в Євросоюзі не дає органам ЄС верховенства в судовій сфері і не означає передачу Варшавою свого суверенітету.