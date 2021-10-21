Премьер Моравецкий заявил, что Польша не подчинится "шантажу" ЕС, а будет стремиться решить "продолжающейся спор"

Детали

Давняя напряженность между правящими националистами Польши и либеральным большинством блока резко возросла после того, как 7 октября Конституционный суд Польши принял постановление, что элементы законодательства ЕС несовместимы с уставом страны.

Отрицая центральный принцип интеграции в ЕС, это дело рискует спровоцировать новый фундаментальный кризис для блока, который все еще борется с последствиями Brexit, а также к тому, что Польша потеряет щедрые европейские пожертвования.

"Некоторые европейские институты берут на себя право решать вопросы, которые им не поручены, - сказал Моравецкий в начале двухдневных переговоров между 27 национальными лидерами блока в Брюсселе. - Мы не будем действовать под давлением шантажа, мы готовы к диалогу... но мы, конечно, будем говорить о том, как решить текущие споры в диалоге".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Моравецкий будет работать с исполнительной комиссией, чтобы найти решение спора, совместимое с европейскими принципами.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, особо выделил судебную реформу в Польше, что поставила суды под больший контроль правительства.

"Мы должны быть жесткими, - сказал Рютте. - Независимость польской судебной системы - это ключевой вопрос, который мы должны обсудить. Очень трудно представить себе, как новый крупный денежный фонд может быть предоставлен Польши, если этот вопрос не урегулирован".

Комиссия на данный момент запретила Варшаве использовать 57 млрд евро (66 млрд долларов) с чрезвычайного фонда, чтобы помочь своей экономике выйти из пандемии COVID-19.

Верховный суд ЕС может также наложить дополнительные штрафы на Польшу.

Добавим

Ранее, Моравецкий отверг идею выхода его страны из ЕС в "Полекс". Поддержка членства среди граждан остается очень высокой в ​​Польше, что получила огромную пользу от финансирования, поступившего из блока, к которому она присоединилась в 2004 году.

Что было раньше

Заявление польского премьера прозвучало на фоне подготовки Еврокомиссией судебного иска против правительства Польши. Иск касается возможного несоответствия конституции республики европейскому законодательству. Конституционный суд Польши в четверг, 7 октября, признал примат законодательства этой страны над законами Евросоюза. Отдельные положения законодательства ЕС несовместимы с Конституцией Польши, постановил суд. По мнению судей, членство страны в Евросоюзе не дает органам ЕС верховенства в судебной сфере и не означает передачу Варшавой своего суверенитета.