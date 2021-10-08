Прем'єр Польщі заявив, що країна "має намір залишатися у європейській сім'ї народів" попри скандальне рішення щодо законодавства

Деталі

“Вступ Польщі та країн Центральної Європи до Європейського союзу — одна з найважливіших подій останніх десятиліть. І для нас, і для самого ЄС. Ми всі перемогли”, — сказав він. “Тому я ясно говорю: місце Польщі є і буде у європейській сім’ї народів”, — запевнив Моравєцкій.

За його словами, “рішення Конституційного суду підтвердило те, що в буквальному сенсі випливає зі змісту Конституції Республіки Польща”. “А саме що конституційне право має перевагу над іншими джерелами права. Те ж саме в останні роки підтверджували конституційні суди багатьох держав-членів”, — додав прем’єр.

“У нас ті ж права, що і у інших держав. Ми хочемо, щоб ці права дотримувалися. Ми — не непроханий гість в Європейському союзі. І тому ми не згодні з тим, щоб нас розглядали як країну другого сорту”, — вказав глава польського уряду.

Контекст

Конституційний суд Польщі у четвер підтвердив невідповідність норми про перевагу європейського права над польським положенням конституції республіки. Із запитом про перевірку переваги одного закону над іншим в КС звернувся в березні Моравєцкій. У Раді міністрів Польщі задумалися про перевищення повноважень суду Європейського союзу, що полягає в утвердженні верховенства європейського права над польською конституцією. Це сталося після того, як Європейський суд юстиції ухвалив рішення про те, що чергова реформа польської судової системи, що стосується Національного судової ради, може порушувати законодавство ЄС. Суд постановив, що в разі підтвердження порушення принцип верховенства права ЄС накладає на національний суд обов’язок не дотримуватися такі поправки.

Багато спостерігачів вважають вердикт суду прямим шляхом Польщі до правового Polexit, як називають у республіці вихід країни з Євросоюзу за аналогією з Brexit. Єврокомісія висловила стурбованість рішенням польського суду, запевнивши, що використовує всі наявні в її розпорядженні інструменти, щоб захистити пріоритет європейських норм над національними законами держав Євросоюзу. Найбільша наднаціональна партія ЄС — Європейська народна партія — заявила, що уряд Польщі веде країну до виходу з ЄС.