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Премьер Польши заявил, что страна "намерена оставаться в европейской семье народов" несмотря на скандальное решение по законодательству

Премьер Польши заявил, что страна "намерена оставаться в европейской семье народов" несмотря на скандальное решение по законодательству

Киев  •  УНН

 • 18088 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Польша высоко ценит вступление в Европейский союз и намерена оставаться в европейской семье народов. Об этом заявил в пятницу в Facebook премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, комментируя решение польского Конституционного суда (КС), который констатировал несоответствие положениям конституции страны нормы о приоритете европейского права над польским, пишет УНН.

Детали

“Вступление Польши и стран Центральной Европы в Европейский союз — одно из самых важных событий последних десятилетий. И для нас, и для самого ЕС. Мы все победили”, — сказал он. “Поэтому я ясно говорю: место Польши есть и будет в европейской семье народов”, — заверил Моравецкий.

По его словам, “решение Конституционного суда подтвердило то, что в буквальном смысле следует из содержания Конституции Республики Польша”. “А именно что конституционное право имеет превосходство над другими источниками права. То же самое в последние годы подтверждали конституционные суды многих государств-членов”, — добавил премьер.

“У нас те же права, что и у других государств. Мы хотим, чтобы эти права соблюдались. Мы — не незваный гость в Европейском союзе. И поэтому мы не согласны с тем, чтобы нас рассматривали как страну второго сорта”, — указал глава польского правительства.

Контекст

Конституционный суд Польши в четверг подтвердил несоответствие нормы о превосходстве европейского права над польским положениям конституции республики. С запросом о проверке превосходства одного закона над другим в КС обратился в марте Моравецкий. В Совете министров Польши задумались о превышении полномочий суда Европейского союза, заключающемся в утверждении верховенства европейского права над польской конституцией. Это произошло после того, как Европейский суд юстиции принял решение о том, что очередная реформа польской судебной системы, касающаяся Национального судебного совета, может нарушать законодательство ЕС. Суд постановил, что в случае подтверждения нарушения принцип верховенства права ЕС накладывает на национальный суд обязанность не соблюдать такие поправки.

Многие наблюдатели считают вердикт суда прямым путем Польши к правовому Polexit, как называют в республике выход страны из Евросоюза по аналогии с Brexit. Еврокомиссия выразила озабоченность решением польского суда, заверив, что использует все имеющиеся в ее распоряжении инструменты, чтобы защитить приоритет европейских норм над национальными законами государств Евросоюза. Крупнейшая наднациональная партия ЕС — Европейская народная партия — заявила, что правительство Польши ведет страну к выходу из ЕС.

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