Польша отказалась платить Евросоюзу ежедневный штраф в размере 1 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Министр юстиции Польши Збигнев Зёбро заявил в четверг, что его страна, как член Европейского союза, не должна выплачивать штраф в размере 1 млн евро, наложенный Верховным судом ЕС за игнорирование Варшавой судебных запретов на изменения в судебной системе и эксплуатацию лигнитовой шахты. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
Збигнев Зёбро назвал постановление Европейского суда "незаконным". Польша настаивает на том, что суд не имеет власти над ее системой правосудия и игнорирует его постановления.
"Польское государство не может подчиниться беспределу, - заявил Зёбро на пресс-конференции. - Будь то незаконные штрафы в отношении Турова… или штраф за изменения в судебной системе, Польша не может и не должна платить ни одного злотого (в местной валюте)".
Дополнение
Суд Европейского Союза в Люксембурге в среду, 27 октября, обязал Польшу уплачивать ежедневный штраф в размере 1 миллиона евро. Это вызвано отказом официальной Варшавы выполнять решение суда ЕС по реформе польской судебной системы. Суд объяснил штраф необходимостью избежать "серьезного и невосполнимого ущерба правопорядку Европейского Союза, а также ценностям, на которых основан союз".
В июле суд ЕС обязал Польшу закрыть дисциплинарную палату. Польша согласилась, но этого еще не сделала.
В прошлом месяце суд ЕС оштрафовал Польшу на 600 тысяч долларов в день за невыполнение судебного запрета на закрытие лигнитового месторождения Туров из-за спора с соседней Чешской Республикой. Польша не уплатила этот штраф. Варшава утверждает, что не может закрыть шахту, потому что она питает электростанцию Туров, производящую около 7% энергии страны.
В четверг Европейская сеть советов судебной власти исключила совет Польши из своего состава из-за серьезных опасений по поводу ее независимости.
ЕС предупреждает, что может приостановить выплату Польши средств на борьбу с пандемией, если дисциплинарный орган не будет закрыт, но глава Комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду на компромисс.
В начале месяца Конституционный суд Польши признал примат законодательства своей страны над законами Евросоюза. Отдельные положения законодательства ЕС несовместимы с конституцией Польши, принял суд.
Решение вызвало жесткую критику Брюсселя. Еврокомиссия начала готовить судебный иск против Варшавы. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в ответ обвинил ЕС в "шантаже". Глава правительства еще в марте призвал Конституционный суд вынести определение о преобладании польской конституции над европейским законодательством.
Еврокомиссия в апреле 2020 года инициировала новое расследование по Польше из-за реформы судебной системы. От Варшавы требуют привести систему в соответствие со стандартами ЕС.