Польша отказалась платить Евросоюзу ежедневный штраф в размере 1 млн евро

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 26492 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 55845 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 75789 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 229222 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 131210 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 399717 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 316366 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215172 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245005 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255624 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2.1м/с
60%
Популярные новости

В Кривом Роге возросло количество пострадавших до 42, двое детей в тяжелом состоянии

4 апреля, 20:41 • 9726 просмотра

Глава МИД Турции: Мирное соглашение между Украиной и рф лучше смерти и разрушений

4 апреля, 21:05 • 8168 просмотра

россия во второй раз за вечер атаковала Кривой Рог: возник пожар

4 апреля, 21:21 • 10174 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 20840 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 6490 просмотра
публикации

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 6540 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 139432 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 229223 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 399718 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 260095 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Скотт Бессент

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 12944 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 21731 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 50466 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75027 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 59939 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

ТикТок

Польша отказалась платить Евросоюзу ежедневный штраф в размере 1 млн евро

Киев • УНН

 • 51949 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Министр юстиции Польши Збигнев Зёбро заявил в четверг, что его страна, как член Европейского союза, не должна выплачивать штраф в размере 1 млн евро, наложенный Верховным судом ЕС за игнорирование Варшавой судебных запретов на изменения в судебной системе и эксплуатацию лигнитовой шахты. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Польша отказалась платить Евросоюзу ежедневный штраф в размере 1 млн евро

Детали

Збигнев Зёбро назвал постановление Европейского суда "незаконным". Польша настаивает на том, что суд не имеет власти над ее системой правосудия и игнорирует его постановления.

"Польское государство не может подчиниться беспределу, - заявил Зёбро на пресс-конференции. - Будь то незаконные штрафы в отношении Турова… или штраф за изменения в судебной системе, Польша не может и не должна платить ни одного злотого (в местной валюте)".

Дополнение

Суд Европейского Союза в Люксембурге в среду, 27 октября, обязал Польшу уплачивать ежедневный штраф в размере 1 миллиона евро. Это вызвано отказом официальной Варшавы выполнять решение суда ЕС по реформе польской судебной системы. Суд объяснил штраф необходимостью избежать "серьезного и невосполнимого ущерба правопорядку Европейского Союза, а также ценностям, на которых основан союз".

В июле суд ЕС обязал Польшу закрыть дисциплинарную палату. Польша согласилась, но этого еще не сделала.

В прошлом месяце суд ЕС оштрафовал Польшу на 600 тысяч долларов в день за невыполнение судебного запрета на закрытие лигнитового месторождения Туров из-за спора с соседней Чешской Республикой. Польша не уплатила этот штраф. Варшава утверждает, что не может закрыть шахту, потому что она питает электростанцию Туров, производящую около 7% энергии страны.

В четверг Европейская сеть советов судебной власти исключила совет Польши из своего состава из-за серьезных опасений по поводу ее независимости.

ЕС предупреждает, что может приостановить выплату Польши средств на борьбу с пандемией, если дисциплинарный орган не будет закрыт, но глава Комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду на компромисс.

В начале месяца Конституционный суд Польши признал примат законодательства своей страны над законами Евросоюза. Отдельные положения законодательства ЕС несовместимы с конституцией Польши, принял суд.

Решение вызвало жесткую критику Брюсселя. Еврокомиссия начала готовить судебный иск против Варшавы. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в ответ обвинил ЕС в "шантаже". Глава правительства еще в марте призвал Конституционный суд вынести определение о преобладании польской конституции над европейским законодательством.

Еврокомиссия в апреле 2020 года инициировала новое расследование по Польше из-за реформы судебной системы. От Варшавы требуют привести систему в соответствие со стандартами ЕС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,673.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,808.48