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Польша и Чехия подписали соглашение по шахте Туров: Варшава должна заплатить 45 млн евро

Польша и Чехия подписали соглашение по шахте Туров: Варшава должна заплатить 45 млн евро

Киев • УНН

 • 19511 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Премьер-министры Польши и Чехии заявили в четверг, что подписали соглашение об урегулировании давнего спора относительно буроугольного рудника Туров на границе двух стран. Об этом УНН пишет со ссылкой на Associated Press.

Детали

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что соглашение означает, что открытая шахта Туров и соседняя Туровская электростанция, которая питается от рудника, будут продолжать работать без помех.

Моравецкий и премьер-министр Чехии Петр Фиала, выступая на совместной пресс-конференции в Праге, заявили, что сделка стала "успехом", что позволяет соседям вернуться к добрым отношениям.

По соглашению Польша должна выплатить Чехии компенсацию в размере 45 млн. евро. Под надзором высшего европейского суда обе стороны будут следить за надлежащим функционированием глубокого барьера, который Польша строит в этом районе, чтобы предотвратить стекание воды на чешской стороне.

Европейская комиссия заявила в четверг, что ежедневные штрафы будут продолжать начисляться до тех пор, пока Чешская Республика не заберет дело. Пресс-секретарь Адальберт Янц добавил, что "любые штрафы, подлежащие уплате до этой даты, останутся в силе".

Представитель ЕС заявил, что не получил никаких денег от Польши, несмотря на четыре запроса на оплату.

В четверг официальный представитель Европейского суда, генеральный адвокат заявил, что Польша нарушила законодательство Европейского Союза, приняв решение о продлении лицензии на шахту Туров на шесть лет без проведения исследования влияния на окружающую среду.

Моравецкий выразил надежду, что Прага заберет дело из Европейского суда, и вопрос будет "закрыт" навсегда.

Фиала заявил, что дело будет прекращено, как только Польша выплатит компенсацию.

Дополнение

В прошлом году Чехия передала спор в Европейский суд, утверждая, что Польша проигнорировала ее протесты, а шахта откачивает воду из чешских сел и наносит другой вред окружающей среде.

Европейский суд приказал Польше закрыть шахту до вынесения решения и в сентябре наложил штраф в размере 500 000 евро за каждый день работы шахты. Польша отказалась платить штраф и заявила, что не может закрыть шахту, которая питает электростанцию, которая производит почти 9% электроэнергии в стране. Штраф вырос до более 68 миллионов евро.

Ранее ЕС начал процесс отчисления миллионов евро с платежей Польши для покрытия штрафов, наложенных на Варшаву за игнорирование судебного запрета. Первый платеж составляет 15 миллионов евро (17 миллионов долларов США) плюс 30 000 евро в качестве процентов.

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