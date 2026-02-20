Поліція розслідує обставини смерті іноземця на території військової частини у Києві, тіло направили на судмедекспертизу

Правоохоронці встановлюють обставини смерті іноземця, який прибув до України та проходив військову підготовку. Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Києві, передає УНН.

Поліцейські розслідують обставини смерті іноземця на території військової частини у Києві. Подія відбулась наприкінці грудня минулого року. Попередньо встановлено, чоловік був добровольцем та проходив військову підготовку. Після одного з етапів навчання йому стало зле та на наступний день він помер - йдеться в повідомленні.

За вказаним фактом триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України. Тіло померлого направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.

Контекст

ЗМІ повідомляли про смерть бразильського добровольця у Києві Бруно Габріеля Леала да Сілви у ніч з 28 на 29 грудня 2025 року. Зокрема, повідомляється, що чоловік помер після жорстокого побиття.

Чоловік хотів підписати контракт зі штурмовою ротою Advanced Company зі складу тактичної групи "Реванш" Міжнародного легіону ГУР. Однак він нібито передумав і пізніше хотів покинути Україну.

Товариші бразильця розповіли, що новобранець помер у ніч проти 29 грудня 2025 року, коли повернувся в стані алкогольного сп’яніння на базу підрозділу в Києві.

Колишні та чинні бійці Advanced Company стверджують, що рекрути в роті "підлягають суворим правилам, незвичним для військових підрозділів в Україні": їх утримують на базі, рідко дозволяючи її покинути, а паспорти нібито забирають командири.

Нагадаємо

Правоохоронці Дніпра повідомили про підозру двом військовослужбовцям РТЦК, які застосували фізичну силу та сльозогінний газ до водія маршрутки. Інцидент стався 13 лютого під час перевірки військово-облікових документів.