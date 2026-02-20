$43.270.03
16:35 • 4582 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
14:46 • 11614 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
13:29 • 14860 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
12:53 • 16510 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 19026 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 34638 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 13909 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 20426 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 50394 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 83074 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
Поліція розслідує обставини смерті іноземця на території військової частини у Києві, тіло направили на судмедекспертизу

Київ • УНН

 • 72 перегляди

У Києві розслідують обставини смерті іноземця, який проходив військову підготовку. Чоловік помер наприкінці грудня після того, як йому стало зле.

Поліція розслідує обставини смерті іноземця на території військової частини у Києві, тіло направили на судмедекспертизу

Правоохоронці встановлюють обставини смерті іноземця, який прибув до України та проходив військову підготовку. Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Києві, передає УНН.  

Поліцейські розслідують обставини смерті іноземця на території військової частини у Києві. Подія відбулась наприкінці грудня минулого року. Попередньо встановлено, чоловік був добровольцем та проходив військову підготовку. Після одного з етапів навчання йому стало зле та на наступний день він помер 

- йдеться в повідомленні. 

За вказаним фактом триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України. Тіло померлого направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.

Контекст 

ЗМІ повідомляли про смерть бразильського добровольця у Києві Бруно Габріеля Леала да Сілви у ніч з 28 на 29 грудня 2025 року. Зокрема, повідомляється, що чоловік помер після жорстокого побиття.

Чоловік хотів підписати контракт зі штурмовою ротою Advanced Company зі складу тактичної групи "Реванш" Міжнародного легіону ГУР. Однак він нібито передумав і пізніше хотів покинути Україну.

Товариші бразильця розповіли, що новобранець помер у ніч проти 29 грудня 2025 року, коли повернувся в стані алкогольного сп’яніння на базу підрозділу в Києві.

Колишні та чинні бійці Advanced Company стверджують, що рекрути в роті "підлягають суворим правилам, незвичним для військових підрозділів в Україні": їх утримують на базі, рідко дозволяючи її покинути, а паспорти нібито забирають командири.

Нагадаємо 

Правоохоронці Дніпра повідомили про підозру двом військовослужбовцям РТЦК, які застосували фізичну силу та сльозогінний газ до водія маршрутки. Інцидент стався 13 лютого під час перевірки військово-облікових документів.

Павло Башинський

Кримінал
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
ТЦК та СП
Національна поліція України
Дніпро (місто)
Бразилія
Україна
Київ