ukenru
16:35 • 4602 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
14:46 • 11641 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
13:29 • 14889 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
12:53 • 16536 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 19041 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 34669 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 13914 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 20427 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 50395 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 83075 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 34671 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 59172 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 94929 просмотра
Полиция расследует обстоятельства смерти иностранца на территории воинской части в Киеве, тело направлено на судмедэкспертизу

Киев • УНН

 • 100 просмотра

В Киеве расследуют обстоятельства смерти иностранца, проходившего военную подготовку. Мужчина умер в конце декабря после того, как ему стало плохо.

Полиция расследует обстоятельства смерти иностранца на территории воинской части в Киеве, тело направлено на судмедэкспертизу

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти иностранца, прибывшего в Украину и проходившего военную подготовку. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киеве, передает УНН.  

Полицейские расследуют обстоятельства смерти иностранца на территории воинской части в Киеве. Происшествие произошло в конце декабря прошлого года. Предварительно установлено, мужчина был добровольцем и проходил военную подготовку. После одного из этапов обучения ему стало плохо и на следующий день он умер 

- говорится в сообщении. 

По указанному факту продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины. Тело умершего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти.

Контекст 

СМИ сообщали о смерти бразильского добровольца в Киеве Бруно Габриэля Леала да Силвы в ночь с 28 на 29 декабря 2025 года. В частности, сообщается, что мужчина умер после жестокого избиения.

Мужчина хотел подписать контракт со штурмовой ротой Advanced Company из состава тактической группы "Реванш" Международного легиона ГУР. Однако он якобы передумал и позже хотел покинуть Украину.

Товарищи бразильца рассказали, что новобранец умер в ночь на 29 декабря 2025 года, когда вернулся в состоянии алкогольного опьянения на базу подразделения в Киеве.

Бывшие и действующие бойцы Advanced Company утверждают, что рекруты в роте "подлежат строгим правилам, необычным для военных подразделений в Украине": их удерживают на базе, редко позволяя ее покинуть, а паспорта якобы забирают командиры.

Напомним 

Правоохранители Днепра сообщили о подозрении двум военнослужащим РТЦК, которые применили физическую силу и слезоточивый газ к водителю маршрутки. Инцидент произошел 13 февраля во время проверки военно-учетных документов.

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
ТЦК и СП
Национальная полиция Украины
Днепр (город)
Бразилия
Украина
Киев