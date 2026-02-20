Полиция расследует обстоятельства смерти иностранца на территории воинской части в Киеве, тело направлено на судмедэкспертизу
Киев • УНН
В Киеве расследуют обстоятельства смерти иностранца, проходившего военную подготовку. Мужчина умер в конце декабря после того, как ему стало плохо.
Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти иностранца, прибывшего в Украину и проходившего военную подготовку. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киеве, передает УНН.
Полицейские расследуют обстоятельства смерти иностранца на территории воинской части в Киеве. Происшествие произошло в конце декабря прошлого года. Предварительно установлено, мужчина был добровольцем и проходил военную подготовку. После одного из этапов обучения ему стало плохо и на следующий день он умер
По указанному факту продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины. Тело умершего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти.
Контекст
СМИ сообщали о смерти бразильского добровольца в Киеве Бруно Габриэля Леала да Силвы в ночь с 28 на 29 декабря 2025 года. В частности, сообщается, что мужчина умер после жестокого избиения.
Мужчина хотел подписать контракт со штурмовой ротой Advanced Company из состава тактической группы "Реванш" Международного легиона ГУР. Однако он якобы передумал и позже хотел покинуть Украину.
Товарищи бразильца рассказали, что новобранец умер в ночь на 29 декабря 2025 года, когда вернулся в состоянии алкогольного опьянения на базу подразделения в Киеве.
Бывшие и действующие бойцы Advanced Company утверждают, что рекруты в роте "подлежат строгим правилам, необычным для военных подразделений в Украине": их удерживают на базе, редко позволяя ее покинуть, а паспорта якобы забирают командиры.
Напомним
