Politico: Мелоні у приватних дискусіях заявила лідерам ЄС, що боротьба з Трампом - погана ідея

Премʼєр-міністерка Італія Джорджа Мелоні за зачиненими дверима на саміті ЄС казала європейським лідерам, що протистояти лідеру США Дональду Трампу – "погана ідея". Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела, пише УНН.

Деталі

За словами співрозмовників видання, Мелоні стверджувала своїм колегам по ЄС, що Європа може втратити все в разі конфлікту з Трампом.

Натомість італійська премʼєрка закликала європейців "зберігати спокій і не списувати Трампа з рахунків як божевільного або непередбачуваного", як говорили про нього анонімні чиновники на початку цього року.

"Лідери ЄС скликали надзвичайний саміт у відповідь на погрозу Трампа вдарити по вісьмох європейських країнах тарифами за виступання проти його вимоги взяти контроль над Гренландією. Криза в трансатлантичних відносинах домінувала в дискусіях у Брюсселі та інших європейських столицях, і лідери зібралися на вечерю в четвер, щоб спробувати накреслити стратегію на майбутнє", – підкреслює Politico.

Нагадаємо

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні заявила, що країна не приєднається до проєкту "Рада миру" Трампа негайно. Причиною є невідповідність окремих положень італійському законодавству та необхідність схвалення парламенту.