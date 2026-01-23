Politico: Мелоні у приватних дискусіях заявила лідерам ЄС, що боротьба з Трампом - погана ідея

$43.170.01
50.520.15
ukenru
15:12 • 10352 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
14:53 • 11895 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
12:59 • 12907 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
12:48 • 20677 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
12:42 • 44803 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
23 січня, 11:40 • 20745 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
23 січня, 11:04 • 23845 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
23 січня, 08:25 • 32603 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 70740 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
23 січня, 07:54 • 34920 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Генпрокурор Кравченко: 214 кримінальних проваджень відкрито після перевірок інтернатів та дитячих будинків, врятовано 94 дитиниVideo23 січня, 08:40 • 6490 перегляди
Коригувала удари по Києву та шпигувала за Силами оборони: СБУ затримала агентку спеслужб рфPhoto23 січня, 08:47 • 9032 перегляди
Кличко закликав киян запастися продуктами та за можливості виїхати з міста23 січня, 09:20 • 42254 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 17689 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto12:32 • 17400 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв15:12 • 10352 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США12:42 • 44803 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 70740 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 66866 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 69454 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Денис Шмигаль
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Велика Британія
Європа
Реклама
УНН Lite
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto12:32 • 17400 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 17690 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 35583 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 51025 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 45804 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Свіфт

Politico: Мелоні у приватних дискусіях заявила лідерам ЄС, що боротьба з Трампом - погана ідея

Київ • УНН

 • 202 перегляди

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на саміті ЄС за зачиненими дверима закликала європейських лідерів не протистояти Дональду Трампу, вважаючи це "поганою ідеєю". Вона стверджувала, що Європа може втратити все у разі конфлікту з ним.

Politico: Мелоні у приватних дискусіях заявила лідерам ЄС, що боротьба з Трампом - погана ідея

Премʼєр-міністерка Італія Джорджа Мелоні за зачиненими дверима на саміті ЄС казала європейським лідерам, що протистояти лідеру США Дональду Трампу – "погана ідея". Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела, пише УНН.

Деталі

За словами співрозмовників видання, Мелоні стверджувала своїм колегам по ЄС, що Європа може втратити все в разі конфлікту з Трампом.

Натомість італійська премʼєрка закликала європейців "зберігати спокій і не списувати Трампа з рахунків як божевільного або непередбачуваного", як говорили про нього анонімні чиновники на початку цього року.

"Лідери ЄС скликали надзвичайний саміт у відповідь на погрозу Трампа вдарити по вісьмох європейських країнах тарифами за виступання проти його вимоги взяти контроль над Гренландією. Криза в трансатлантичних відносинах домінувала в дискусіях у Брюсселі та інших європейських столицях, і лідери зібралися на вечерю в четвер, щоб спробувати накреслити стратегію на майбутнє", – підкреслює Politico.

Нагадаємо

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні заявила, що країна не приєднається до проєкту "Рада миру" Трампа негайно. Причиною є невідповідність окремих положень італійському законодавству та необхідність схвалення парламенту.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Вибори в США
Дипломатка
Ґренландія
Джорджа Мелоні
Дональд Трамп
Європейський Союз
Брюссель
Італія