Politico: Мелоні у приватних дискусіях заявила лідерам ЄС, що боротьба з Трампом - погана ідея
Київ • УНН
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на саміті ЄС за зачиненими дверима закликала європейських лідерів не протистояти Дональду Трампу, вважаючи це "поганою ідеєю". Вона стверджувала, що Європа може втратити все у разі конфлікту з ним.
Деталі
За словами співрозмовників видання, Мелоні стверджувала своїм колегам по ЄС, що Європа може втратити все в разі конфлікту з Трампом.
Натомість італійська премʼєрка закликала європейців "зберігати спокій і не списувати Трампа з рахунків як божевільного або непередбачуваного", як говорили про нього анонімні чиновники на початку цього року.
"Лідери ЄС скликали надзвичайний саміт у відповідь на погрозу Трампа вдарити по вісьмох європейських країнах тарифами за виступання проти його вимоги взяти контроль над Гренландією. Криза в трансатлантичних відносинах домінувала в дискусіях у Брюсселі та інших європейських столицях, і лідери зібралися на вечерю в четвер, щоб спробувати накреслити стратегію на майбутнє", – підкреслює Politico.
Нагадаємо
Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні заявила, що країна не приєднається до проєкту "Рада миру" Трампа негайно. Причиною є невідповідність окремих положень італійському законодавству та необхідність схвалення парламенту.