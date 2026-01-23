Politico: Мелони в частных дискуссиях заявила лидерам ЕС, что борьба с Трампом — плохая идея

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони за закрытыми дверями на саммите ЕС говорила европейским лидерам, что противостоять лидеру США Дональду Трампу – «плохая идея». Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, пишет УНН.

Подробности

По словам собеседников издания, Мелони утверждала своим коллегам по ЕС, что Европа может потерять все в случае конфликта с Трампом.

Вместо этого итальянский премьер призвала европейцев «сохранять спокойствие и не списывать Трампа со счетов как сумасшедшего или непредсказуемого», как говорили о нем анонимные чиновники в начале этого года.

«Лидеры ЕС созвали чрезвычайный саммит в ответ на угрозу Трампа ударить по восьми европейским странам тарифами за выступление против его требования взять контроль над Гренландией. Кризис в трансатлантических отношениях доминировал в дискуссиях в Брюсселе и других европейских столицах, и лидеры собрались на ужин в четверг, чтобы попытаться начертить стратегию на будущее», — подчеркивает Politico.

Напомним

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страна не присоединится к проекту «Совет мира» Трампа немедленно. Причиной является несоответствие отдельных положений итальянскому законодательству и необходимость одобрения парламента.