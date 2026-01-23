Politico: Мелони в частных дискуссиях заявила лидерам ЕС, что борьба с Трампом — плохая идея

$43.170.01
50.520.15
ukenru
15:12 • 10243 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
14:53 • 11718 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
12:59 • 12811 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
12:48 • 20547 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
12:42 • 44637 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
23 января, 11:40 • 20708 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
23 января, 11:04 • 23809 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
23 января, 08:25 • 32576 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 70675 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
23 января, 07:54 • 34904 просмотра
Делегации Украины, США и россии отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Генпрокурор Кравченко: 214 уголовных производств открыто после проверок интернатов и детских домов, спасено 94 ребенкаVideo23 января, 08:40 • 6332 просмотра
Корректировала удары по Киеву и шпионила за Силами обороны: СБУ задержала агента спецслужб рфPhoto23 января, 08:47 • 8910 просмотра
Кличко призвал киевлян запастись продуктами и по возможности выехать из города23 января, 09:20 • 42138 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 17607 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto12:32 • 17325 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей15:12 • 10243 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США12:42 • 44637 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 70675 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 66830 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 69424 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Денис Шмыгаль
Метте Фредериксен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Великобритания
Европа
Реклама
УНН Lite
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto12:32 • 17334 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 17618 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 35568 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 51011 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 45791 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
СВИФТ

Politico: Мелони в частных дискуссиях заявила лидерам ЕС, что борьба с Трампом — плохая идея

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на саммите ЕС за закрытыми дверями призвала европейских лидеров не противостоять Дональду Трампу, считая это «плохой идеей». Она утверждала, что Европа может потерять все в случае конфликта с ним.

Politico: Мелони в частных дискуссиях заявила лидерам ЕС, что борьба с Трампом — плохая идея

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони за закрытыми дверями на саммите ЕС говорила европейским лидерам, что противостоять лидеру США Дональду Трампу – «плохая идея». Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, пишет УНН.

Подробности

По словам собеседников издания, Мелони утверждала своим коллегам по ЕС, что Европа может потерять все в случае конфликта с Трампом.

Вместо этого итальянский премьер призвала европейцев «сохранять спокойствие и не списывать Трампа со счетов как сумасшедшего или непредсказуемого», как говорили о нем анонимные чиновники в начале этого года.

«Лидеры ЕС созвали чрезвычайный саммит в ответ на угрозу Трампа ударить по восьми европейским странам тарифами за выступление против его требования взять контроль над Гренландией. Кризис в трансатлантических отношениях доминировал в дискуссиях в Брюсселе и других европейских столицах, и лидеры собрались на ужин в четверг, чтобы попытаться начертить стратегию на будущее», — подчеркивает Politico.

Напомним

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страна не присоединится к проекту «Совет мира» Трампа немедленно. Причиной является несоответствие отдельных положений итальянскому законодательству и необходимость одобрения парламента.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Выборы в США
Дипломатка
Гренландия
Джорджия Мелони
Дональд Трамп
Европейский Союз
Брюссель
Италия