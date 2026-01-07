Поки чіткої відповіді не отримав: Зеленський про те, чи будуть партнери захищати Україну у разі нового нападу рф

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки що не отримав чіткої відповіді від партнерів щодо того, чи будуть вони захищати Україну у разі повторного нападу росії, передає УНН.

Дуже складне запитання, на яке мені хочеться отримати дуже просту відповідь: "Так, якщо буде знову агресія, всі партнери дадуть сильну відповідь росіянам". Я ставив саме таке запитання нашим партнерам. І я поки що чіткої, ясної відповіді не отримав. Я бачу політичну волю, і що партнери готові дати нам сильні санкції, сильні гарантії безпеки. Але поки у нас не буде цих гарантій безпеки юридичних, підтриманих парламентами, підтриманих Конгресом США не можна відповісти на це питання