Поки чіткої відповіді не отримав: Зеленський про те, чи будуть партнери захищати Україну у разі нового нападу рф

$42.560.14
49.800.29
ukenru
13:11 • 1186 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 3822 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
11:31 • 9230 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
10:27 • 14277 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
10:05 • 15301 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
09:26 • 14751 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
09:20 • 14695 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00 • 29597 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 52007 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 143653 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3м/с
100%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen після підписання мирної угоди7 січня, 04:03 • 34496 перегляди
Частину лікарень та електротранспорт у Львові відключили від електрики: Садовий звернувся в Кабмін7 січня, 07:01 • 7502 перегляди
Підпільна школа з вихованням дітей у дусі "руського міра": прокуратура повідомила про початок розслідування7 січня, 07:23 • 9232 перегляди
Протести в Ірані: під контроль мітингарів перейшло місто АбдананVideo08:15 • 23972 перегляди
"Знали заздалегідь": начальник Львівської ОВА прокоментував відключення світла у Львові попри заборону Кабміну10:32 • 10784 перегляди
Публікації
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”12:23 • 3034 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради11:57 • 3788 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
11:31 • 9234 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 62066 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 99600 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Садовий
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Київська область
Франція
Реклама
УНН Lite
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 34934 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 54742 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 97493 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 89207 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 83838 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The New York Times
Дипломатка
Фільм

Поки чіткої відповіді не отримав: Зеленський про те, чи будуть партнери захищати Україну у разі нового нападу рф

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Президент України Володимир Зеленський не отримав чіткої відповіді від партнерів щодо захисту України у разі повторного нападу росії. Він зазначив, що Україна має розраховувати на свої сили, а гарантія №1 – це сильна армія.

Поки чіткої відповіді не отримав: Зеленський про те, чи будуть партнери захищати Україну у разі нового нападу рф

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки що не отримав чіткої відповіді від партнерів щодо того, чи будуть вони захищати Україну у разі повторного нападу росії, передає УНН.

Дуже складне запитання, на яке мені хочеться отримати дуже просту відповідь: "Так, якщо буде знову агресія, всі партнери дадуть сильну відповідь росіянам". Я ставив саме таке запитання нашим партнерам. І я поки що чіткої, ясної відповіді не отримав. Я бачу політичну волю, і що партнери готові дати нам сильні санкції, сильні гарантії безпеки. Але поки у нас не буде цих гарантій безпеки юридичних, підтриманих парламентами, підтриманих Конгресом США не можна відповісти на це питання 

- сказав Зеленський.

Зеленський, Стармер та Макрон підписали декларацію про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні06.01.26, 20:41 • 4060 переглядiв

Він зазначив, що навіть, якщо сильні гарантії безпеки будуть для України, то Україні все одно необхідно розраховувати на свої сили.

Саме тому гарантія №1 - це наша армія. Сильна армія, укомплектована армія. 800 тис. армія. З нормальною зброєю 

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що майбутні гарантії безпеки не передбачають поширення "ядерної парасольки" на Україну.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Санкції
Воєнний стан
Війна в Україні
Конгрес США
Володимир Зеленський
Україна