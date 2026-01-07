Поки чіткої відповіді не отримав: Зеленський про те, чи будуть партнери захищати Україну у разі нового нападу рф
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський не отримав чіткої відповіді від партнерів щодо захисту України у разі повторного нападу росії. Він зазначив, що Україна має розраховувати на свої сили, а гарантія №1 – це сильна армія.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки що не отримав чіткої відповіді від партнерів щодо того, чи будуть вони захищати Україну у разі повторного нападу росії, передає УНН.
Дуже складне запитання, на яке мені хочеться отримати дуже просту відповідь: "Так, якщо буде знову агресія, всі партнери дадуть сильну відповідь росіянам". Я ставив саме таке запитання нашим партнерам. І я поки що чіткої, ясної відповіді не отримав. Я бачу політичну волю, і що партнери готові дати нам сильні санкції, сильні гарантії безпеки. Але поки у нас не буде цих гарантій безпеки юридичних, підтриманих парламентами, підтриманих Конгресом США не можна відповісти на це питання
Він зазначив, що навіть, якщо сильні гарантії безпеки будуть для України, то Україні все одно необхідно розраховувати на свої сили.
Саме тому гарантія №1 - це наша армія. Сильна армія, укомплектована армія. 800 тис. армія. З нормальною зброєю
