Пока четкого ответа не получил: Зеленский о том, будут ли партнеры защищать Украину в случае нового нападения рф

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не получил четкого ответа от партнеров относительно того, будут ли они защищать Украину в случае повторного нападения россии, передает УНН.

Очень сложный вопрос, на который мне хочется получить очень простой ответ: "Да, если будет снова агрессия, все партнеры дадут сильный ответ россиянам". Я задавал именно такой вопрос нашим партнерам. И я пока четкого, ясного ответа не получил. Я вижу политическую волю, и что партнеры готовы дать нам сильные санкции, сильные гарантии безопасности. Но пока у нас не будет этих гарантий безопасности юридических, поддержанных парламентами, поддержанных Конгрессом США, нельзя ответить на этот вопрос