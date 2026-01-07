Пока четкого ответа не получил: Зеленский о том, будут ли партнеры защищать Украину в случае нового нападения рф
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский не получил четкого ответа от партнеров по защите Украины в случае повторного нападения России. Он отметил, что Украина должна рассчитывать на свои силы, а гарантия №1 – это сильная армия.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не получил четкого ответа от партнеров относительно того, будут ли они защищать Украину в случае повторного нападения россии, передает УНН.
Очень сложный вопрос, на который мне хочется получить очень простой ответ: "Да, если будет снова агрессия, все партнеры дадут сильный ответ россиянам". Я задавал именно такой вопрос нашим партнерам. И я пока четкого, ясного ответа не получил. Я вижу политическую волю, и что партнеры готовы дать нам сильные санкции, сильные гарантии безопасности. Но пока у нас не будет этих гарантий безопасности юридических, поддержанных парламентами, поддержанных Конгрессом США, нельзя ответить на этот вопрос
Он отметил, что даже если сильные гарантии безопасности будут для Украины, то Украине все равно необходимо рассчитывать на свои силы.
Именно поэтому гарантия №1 - это наша армия. Сильная армия, укомплектованная армия. 800 тыс. армия. С нормальным оружием
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будущие гарантии безопасности не предусматривают распространения "ядерного зонтика" на Украину.