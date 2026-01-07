$42.560.14
13:11 • 2742 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 7016 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
11:31 • 11803 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
10:27 • 15667 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
10:05 • 16640 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
09:26 • 15303 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
09:20 • 15089 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
6 января, 19:00 • 29795 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 52204 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 144545 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
Пока четкого ответа не получил: Зеленский о том, будут ли партнеры защищать Украину в случае нового нападения рф

Киев • УНН

 • 732 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский не получил четкого ответа от партнеров по защите Украины в случае повторного нападения России. Он отметил, что Украина должна рассчитывать на свои силы, а гарантия №1 – это сильная армия.

Пока четкого ответа не получил: Зеленский о том, будут ли партнеры защищать Украину в случае нового нападения рф

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не получил четкого ответа от партнеров относительно того, будут ли они защищать Украину в случае повторного нападения россии, передает УНН.

Очень сложный вопрос, на который мне хочется получить очень простой ответ: "Да, если будет снова агрессия, все партнеры дадут сильный ответ россиянам". Я задавал именно такой вопрос нашим партнерам. И я пока четкого, ясного ответа не получил. Я вижу политическую волю, и что партнеры готовы дать нам сильные санкции, сильные гарантии безопасности. Но пока у нас не будет этих гарантий безопасности юридических, поддержанных парламентами, поддержанных Конгрессом США, нельзя ответить на этот вопрос 

- сказал Зеленский.

Зеленский, Стармер и Макрон подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине06.01.26, 20:41 • 4068 просмотров

Он отметил, что даже если сильные гарантии безопасности будут для Украины, то Украине все равно необходимо рассчитывать на свои силы.

Именно поэтому гарантия №1 - это наша армия. Сильная армия, укомплектованная армия. 800 тыс. армия. С нормальным оружием 

- добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будущие гарантии безопасности не предусматривают распространения "ядерного зонтика" на Украину.

Павел Башинский

Политика
Ядерное оружие
Санкции
Военное положение
Война в Украине
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Владимир Зеленский
Украина