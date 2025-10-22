Показовий пуск "ярса" в бік США - спроба вдарити по іміджу Трампа: у РНБО відреагували на "ядерні тренування" рф

Показовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети "ярса" в бік США - виключно інформаційна операція з метою вкотре вдарити по іміджу президента США Дональда Трампа на міжнародній арені. Так керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко відреагува на "ядерні тренування" рф, передає УНН.

путін грається ракетами з США так само, як раніше це робив кндрівський правитель. Звичайно, росія не застосує ядерку і це всім зрозуміло. Але показовий пуск "ярса" в бік США - це виключно інформаційна операція з метою вкотре вдарити по іміджу Трампа на міжнародній арені - написав Коваленко.

За його словами, рф, як сировинний придаток Китаю, робить це за повної згоди геополітичних опонентів США, які дозволяють такі дії.

Рано чи пізно варто все ж зрозуміти, що в ідеологічній війні працює виключно зброя, а не гроші. І важливо застосувати її проти росії. Це я про західний світ, якщо що. Без цього буде важче говорити з Глобальним Півднем в майбутньому - резюмував Коваленко.

Нагадаємо

У рф під керівництвом диктатора володимира путіна було проведено тренування стратегічних ядерних сил із залученням їхньої наземної, морської та авіаційної складових.