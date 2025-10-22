Показовий пуск "ярса" в бік США - спроба вдарити по іміджу Трампа: у РНБО відреагували на "ядерні тренування" рф

$41.740.01
48.470.19
ukenru
12:50 • 70 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
09:47 • 11274 перегляди
16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ
09:23 • 13704 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в ХарковіPhoto
08:35 • 20134 перегляди
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показникиPhoto
07:30 • 28941 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
22 жовтня, 05:20 • 27415 перегляди
Потяги затримуються та змінюють маршрути через масовану атаку рф
22 жовтня, 00:40 • 35168 перегляди
Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триваєVideo
21 жовтня, 21:57 • 45593 перегляди
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішенняVideo
21 жовтня, 19:58 • 44052 перегляди
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
21 жовтня, 19:07 • 35311 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
3.9м/с
73%
749мм
Популярнi новини
Пожежу в багатоповерхівці Дніпровського району Києва зупинено: 10 людей врятовано, 1 загиблий22 жовтня, 03:15 • 16101 перегляди
Екстрені відключення світла запровадили у Києві та низці областей 22 жовтня, 04:50 • 26815 перегляди
Знак зодіаку Скорпіон: магнетична енергетика і стратегічний розумPhoto22 жовтня, 05:30 • 36399 перегляди
Більшість регіонів охопили аварійні відключення світла після чергової атаки рф на енергетику - Міненерго22 жовтня, 05:34 • 29122 перегляди
Оренда житла у європейських столицях: скільки коштує та де найдорожча Photo09:28 • 13498 перегляди
Публікації
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto10:57 • 9268 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto10:17 • 11195 перегляди
Оренда житла у європейських столицях: скільки коштує та де найдорожча Photo09:28 • 13538 перегляди
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показникиPhoto08:35 • 20131 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка07:30 • 28936 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Йонас Гахр Сторе
Олена Зеленська
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Харків
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 26185 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 41378 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 51082 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 41283 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 97024 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Золото
Ту-95
БМ-21 «Град»

Показовий пуск "ярса" в бік США - спроба вдарити по іміджу Трампа: у РНБО відреагували на "ядерні тренування" рф

Київ • УНН

 • 254 перегляди

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив, що показовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети "ярс" у бік США є інформаційною операцією для удару по іміджу Дональда Трампа. Він зазначив, що рф, як сировинний придаток Китаю, діє за згоди геополітичних опонентів США.

Показовий пуск "ярса" в бік США - спроба вдарити по іміджу Трампа: у РНБО відреагували на "ядерні тренування" рф

Показовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети "ярса" в бік США - виключно інформаційна операція з метою вкотре вдарити по іміджу президента США Дональда Трампа на міжнародній арені. Так керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко відреагува на "ядерні тренування" рф, передає УНН.

путін грається ракетами з США так само, як раніше це робив кндрівський правитель. Звичайно, росія не застосує ядерку і це всім зрозуміло. Але показовий пуск "ярса" в бік США - це виключно інформаційна операція з метою вкотре вдарити по іміджу Трампа на міжнародній арені 

- написав Коваленко.

За його словами, рф, як сировинний придаток Китаю, робить це за повної згоди геополітичних опонентів США, які дозволяють такі дії.

Рано чи пізно варто все ж зрозуміти, що в ідеологічній війні працює виключно зброя, а не гроші. І важливо застосувати її проти росії. Це я про західний світ, якщо що. Без цього буде важче говорити з Глобальним Півднем в майбутньому 

- резюмував Коваленко.

Нагадаємо

У рф під керівництвом диктатора володимира путіна було проведено тренування стратегічних ядерних сил із залученням їхньої наземної, морської та авіаційної складових. 

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Рада національної безпеки і оборони України
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки