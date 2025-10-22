Показательный пуск "Ярса" в сторону США - попытка ударить по имиджу Трампа: в СНБО отреагировали на "ядерные тренировки" рф
Киев • УНН
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что показательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в сторону США является информационной операцией для удара по имиджу Дональда Трампа. Он отметил, что РФ, как сырьевой придаток Китая, действует с согласия геополитических оппонентов США.
Показательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в сторону США - исключительно информационная операция с целью в очередной раз ударить по имиджу президента США Дональда Трампа на международной арене. Так руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко отреагировал на "ядерные тренировки" рф, передает УНН.
путин играет ракетами с США так же, как раньше это делал северокорейский правитель. Конечно, Россия не применит ядерку, и это всем понятно. Но показательный пуск "Ярса" в сторону США - это исключительно информационная операция с целью в очередной раз ударить по имиджу Трампа на международной арене.
По его словам, рф, как сырьевой придаток Китая, делает это с полного согласия геополитических оппонентов США, которые позволяют такие действия.
Рано или поздно стоит все же понять, что в идеологической войне работает исключительно оружие, а не деньги. И важно применить его против россии. Это я про западный мир, если что. Без этого будет труднее говорить с Глобальным Югом в будущем.
Напомним
В рф под руководством диктатора владимира путина была проведена тренировка стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих.