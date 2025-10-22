$41.740.01
16 из 28 российских ракет и 333 из 405 дронов обезвредили над Украиной: детали от ВС ВСУ
09:23 • 13722 просмотра
"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в ХарьковеPhoto
08:35 • 20158 просмотра
Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показателиPhoto
07:30 • 28968 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка
22 октября, 05:20 • 27427 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты из-за массированной атаки рф
22 октября, 00:40 • 35176 просмотра
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжаетсяVideo
21 октября, 21:57 • 45597 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решениеVideo
21 октября, 19:58 • 44054 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
21 октября, 19:07 • 35313 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
21 октября, 17:01 • 32028 просмотра
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
Показательный пуск "Ярса" в сторону США - попытка ударить по имиджу Трампа: в СНБО отреагировали на "ядерные тренировки" рф

Киев • УНН

 • 274 просмотра

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что показательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в сторону США является информационной операцией для удара по имиджу Дональда Трампа. Он отметил, что РФ, как сырьевой придаток Китая, действует с согласия геополитических оппонентов США.

Показательный пуск "Ярса" в сторону США - попытка ударить по имиджу Трампа: в СНБО отреагировали на "ядерные тренировки" рф

Показательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в сторону США - исключительно информационная операция с целью в очередной раз ударить по имиджу президента США Дональда Трампа на международной арене. Так руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко отреагировал на "ядерные тренировки" рф, передает УНН.

путин играет ракетами с США так же, как раньше это делал северокорейский правитель. Конечно, Россия не применит ядерку, и это всем понятно. Но показательный пуск "Ярса" в сторону США - это исключительно информационная операция с целью в очередной раз ударить по имиджу Трампа на международной арене.

- написал Коваленко.

По его словам, рф, как сырьевой придаток Китая, делает это с полного согласия геополитических оппонентов США, которые позволяют такие действия.

Рано или поздно стоит все же понять, что в идеологической войне работает исключительно оружие, а не деньги. И важно применить его против россии. Это я про западный мир, если что. Без этого будет труднее говорить с Глобальным Югом в будущем.

- резюмировал Коваленко.

Напомним

В рф под руководством диктатора владимира путина была проведена тренировка стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих.

Антонина Туманова

