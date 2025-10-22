Показательный пуск "Ярса" в сторону США - попытка ударить по имиджу Трампа: в СНБО отреагировали на "ядерные тренировки" рф

Показательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в сторону США - исключительно информационная операция с целью в очередной раз ударить по имиджу президента США Дональда Трампа на международной арене. Так руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко отреагировал на "ядерные тренировки" рф, передает УНН.

путин играет ракетами с США так же, как раньше это делал северокорейский правитель. Конечно, Россия не применит ядерку, и это всем понятно. Но показательный пуск "Ярса" в сторону США - это исключительно информационная операция с целью в очередной раз ударить по имиджу Трампа на международной арене.