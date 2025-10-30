Погодинні відключення світла скасовані, але можуть повернутися - Міненерго
Київ • УНН
Погодинні відключення електроенергії скасовано по всій Україні, проте існує ймовірність їх повернення протягом доби. Слідкуйте за оновленнями на офіційних сторінках обленерго вашого регіону.
Погодинні відключення світла в Україні скасовані, але сьогодні ще можуть повернутися, повідомили у Міненерго, пише УНН.
Наразі погодинні відключення електроенергії скасовані на всій території України. Водночас існує ймовірність їх повернення протягом доби
Українцям радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго їх регіону.
"У деяких регіонах до 19:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів", - додали при цьому у міністерстві.
Атака рф
"Ворог вкотре завдав масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в кількох регіонах, на ранок є значна кількість знеструмлених споживачів у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", - повідомили у Міненерго.
Українців закликали раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.
Ситуація на ЗАЕС
"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.17 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - ідеться у повідомленні.