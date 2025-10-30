$42.080.01
Почасовые отключения света отменены, но могут вернуться - Минэнерго
Эксклюзив
08:02 • 1510 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
07:49 • 2828 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
06:13 • 12442 просмотра
Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США
30 октября, 01:44 • 22783 просмотра
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25 • 42482 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 43525 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
29 октября, 14:53 • 42271 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 87724 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21 • 43775 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
Эксклюзивы
Почасовые отключения света отменены, но могут вернуться - Минэнерго

Киев • УНН

 • 408 просмотра

Почасовые отключения электроэнергии отменены по всей Украине, однако существует вероятность их возвращения в течение суток. Следите за обновлениями на официальных страницах облэнерго вашего региона.

Почасовые отключения света отменены, но могут вернуться - Минэнерго

Почасовые отключения света в Украине отменены, но сегодня еще могут вернуться, сообщили в Минэнерго, пишет УНН.

Сейчас почасовые отключения электроэнергии отменены на всей территории Украины. В то же время существует вероятность их возвращения в течение суток

- сообщили в Минэнерго.

Украинцам советуют следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго их региона.

"В некоторых регионах до 19:00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей", - добавили при этом в министерстве.

Атака РФ

"Враг в очередной раз нанес массированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетической инфраструктуры в нескольких регионах, на утро есть значительное количество обесточенных потребителей в нескольких областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", - сообщили в Минэнерго.

Массированная атака рф на Украину 30 октября: в разных регионах повреждены объекты ДТЭК, среди них - ТЭС30.10.25, 09:41 • 1072 просмотра

Украинцев призвали рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 13.17 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - говорится в сообщении.

Юлия Шрамко

