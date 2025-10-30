Почасовые отключения света отменены, но могут вернуться - Минэнерго

Почасовые отключения света в Украине отменены, но сегодня еще могут вернуться, сообщили в Минэнерго, пишет УНН.

Сейчас почасовые отключения электроэнергии отменены на всей территории Украины. В то же время существует вероятность их возвращения в течение суток - сообщили в Минэнерго.

Украинцам советуют следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго их региона.

"В некоторых регионах до 19:00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей", - добавили при этом в министерстве.

Атака РФ

"Враг в очередной раз нанес массированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетической инфраструктуры в нескольких регионах, на утро есть значительное количество обесточенных потребителей в нескольких областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", - сообщили в Минэнерго.

Украинцев призвали рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 13.17 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - говорится в сообщении.