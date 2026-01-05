Погода 5 січня: на горі Піп Іван зафіксовано -14°С при хмарній погоді та вітрі - ДСНС

Фото: ДСНС України

У понеділок, 5 січня, на горі Піп Іван Чорногорський, що розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, зафіксовано температуру повітря -14°С. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

Зима продовжує активно панувати. -14°С температура повітря зранку на горі Піп Іван. Хмарно, вітер південно-західний 10 м/с - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

5 січня більшість областей заходу та півночі України опиняться під впливом високого атмосферного тиску без опадів. Як зазначила синоптик Наталя Діденко, південний циклон принесе дощі на південь та сніг у центральні області, на Донеччину, Луганщину, Чернівецьку область та Карпати.

Діденко додала, що смуга високого атмосферного тиску, а, отже - переважно сухої погоди - тягнеться від Португалії, Іспанії через Німеччину, Польщу до України.