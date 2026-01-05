$42.290.12
4 січня, 15:52
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Погода 5 січня: на горі Піп Іван зафіксовано -14°С при хмарній погоді та вітрі - ДСНС

Київ • УНН

 • 16 перегляди

На горі Піп Іван Чорногорський 5 січня температура повітря становила -14°С. Зафіксовано хмарну погоду та південно-західний вітер 10 м/с.

Фото: ДСНС України

У понеділок, 5 січня, на горі Піп Іван Чорногорський, що розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, зафіксовано температуру повітря -14°С. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

Зима продовжує активно панувати. -14°С температура повітря зранку на горі Піп Іван. Хмарно, вітер південно-західний 10 м/с

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

5 січня більшість областей заходу та півночі України опиняться під впливом високого атмосферного тиску без опадів. Як зазначила синоптик Наталя Діденко, південний циклон принесе дощі на південь та сніг у центральні області, на Донеччину, Луганщину, Чернівецьку область та Карпати.

Діденко додала, що смуга високого атмосферного тиску, а, отже - переважно сухої погоди - тягнеться від Португалії, Іспанії через Німеччину, Польщу до України.

Євген Устименко

