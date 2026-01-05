Погода 5 января: на горе Поп Иван зафиксировано -14°С при облачной погоде и ветре - ГСЧС

$42.290.12
49.580.03
ukenru
4 января, 15:52 • 24413 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 50401 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 65858 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 50606 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 58860 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 60233 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 64142 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 57271 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 52020 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 68294 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
2.3м/с
75%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Умер Ан Сон Ги: Южная Корея прощается с легендарным «Актером нации»03:29 • 8968 просмотра
Ночная атака на Киевскую область: есть погибший и разрушения в Фастовском районе - ОВА03:34 • 16081 просмотра
Трамп не верит, что Украина нанесла удар по резиденции путина03:44 • 19694 просмотра
"Колумбией управляет больной человек" - Трамп не исключил военного сценария в отношении еще одной страны Латинской Америки04:20 • 16139 просмотра
Трамп выдвинул ультиматум новому лидеру Венесуэлы Делси Родригес05:49 • 15268 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 109648 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 128231 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 136830 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 272207 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 207906 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Марко Рубио
Василий Малюк
Алексей Гончаренко
Актуальные места
Соединённые Штаты
Венесуэла
Украина
Иран
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 22864 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 19844 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 20408 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 29913 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 76545 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Фильм
Таймс

Погода 5 января: на горе Поп Иван зафиксировано -14°С при облачной погоде и ветре - ГСЧС

Киев • УНН

 • 506 просмотра

На горе Поп Иван Черногорский 5 января температура воздуха составляла -14°С. Зафиксирована облачная погода и юго-западный ветер 10 м/с.

Погода 5 января: на горе Поп Иван зафиксировано -14°С при облачной погоде и ветре - ГСЧС
Фото: ГСЧС Украины

В понедельник, 5 января, на горе Поп Иван Черногорский, расположенной на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, зафиксирована температура воздуха -14°С. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Зима продолжает активно властвовать. -14°С температура воздуха утром на горе Поп Иван. Облачно, ветер юго-западный 10 м/с

- говорится в сообщении.

Напомним

5 января большинство областей запада и севера Украины окажутся под влиянием высокого атмосферного давления без осадков. Как отметила синоптик Наталья Диденко, южный циклон принесет дожди на юг и снег в центральные области, на Донетчину, Луганщину, Черновицкую область и Карпаты.

Диденко добавила, что полоса высокого атмосферного давления, а, следовательно - преимущественно сухой погоды - тянется от Португалии, Испании через Германию, Польшу до Украины.

Евгений Устименко

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Снег в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Испания
Германия
Португалия
Украина
Польша