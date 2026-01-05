Погода 5 января: на горе Поп Иван зафиксировано -14°С при облачной погоде и ветре - ГСЧС

Фото: ГСЧС Украины

В понедельник, 5 января, на горе Поп Иван Черногорский, расположенной на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, зафиксирована температура воздуха -14°С. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Зима продолжает активно властвовать. -14°С температура воздуха утром на горе Поп Иван. Облачно, ветер юго-западный 10 м/с - говорится в сообщении.

Напомним

5 января большинство областей запада и севера Украины окажутся под влиянием высокого атмосферного давления без осадков. Как отметила синоптик Наталья Диденко, южный циклон принесет дожди на юг и снег в центральные области, на Донетчину, Луганщину, Черновицкую область и Карпаты.

Диденко добавила, что полоса высокого атмосферного давления, а, следовательно - преимущественно сухой погоды - тянется от Португалии, Испании через Германию, Польшу до Украины.