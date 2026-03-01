$43.210.00
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 35735 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 46421 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 60450 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 65930 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 67169 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 50690 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 51978 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 53610 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 59315 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
Погода 2 березня - Україну очікують дощі, на півдні до 13 градусів тепла

Київ • УНН

 • 248 перегляди

2 березня в Україні очікується незначне погіршення погоди, на Вінниччині пройде невеликий дощ. Найтепліше буде на півдні країни, де температура сягне +9+13 градусів.

Погода 2 березня - Україну очікують дощі, на півдні до 13 градусів тепла

У понеділок, 2 березня, погода в Україні особливо не зміниться. У більшості областей буде без істотних опадів, водночас на заході, зокрема, на Вінниччині буде невеликий дощ. Про це повідомила в Telegram синоптик Наталя Діденко, передає УНН.

Деталі

Найближчої ночі передбачається від 2 морозу до 2 тепла. Завтра вдень найтепліше буде у південній частині України, +9+13 градусів. Трохи посвіжіє порівняно із сьогоднішнім днем у західних областях, очікується завтра +4+9 градусів. У східних областях від +6 на Харківщині через +7 на Луганщині до +10 на Донеччині. У центральній частині очікується +6+10 градусів. На півночі України 2-го березня передбачається +3+6 градусів

- зазначила Діденко.

Водночас у Києві не очікується жодних опадів. Вночі температура повітря становитиме близько нуля, вдень до +5 градусів.

Перший день весни в Україні буде хмарним, але теплим до +13°28.02.26, 16:40 • 5528 переглядiв

Євген Устименко

Погода та довкілля
Морози в Україні
Дощі в Україні
Донецька область
Вінницька область
Харківська область
Луганська область
Україна
Київ