Погода 2 березня - Україну очікують дощі, на півдні до 13 градусів тепла
Київ • УНН
2 березня в Україні очікується незначне погіршення погоди, на Вінниччині пройде невеликий дощ. Найтепліше буде на півдні країни, де температура сягне +9+13 градусів.
У понеділок, 2 березня, погода в Україні особливо не зміниться. У більшості областей буде без істотних опадів, водночас на заході, зокрема, на Вінниччині буде невеликий дощ. Про це повідомила в Telegram синоптик Наталя Діденко, передає УНН.
Деталі
Найближчої ночі передбачається від 2 морозу до 2 тепла. Завтра вдень найтепліше буде у південній частині України, +9+13 градусів. Трохи посвіжіє порівняно із сьогоднішнім днем у західних областях, очікується завтра +4+9 градусів. У східних областях від +6 на Харківщині через +7 на Луганщині до +10 на Донеччині. У центральній частині очікується +6+10 градусів. На півночі України 2-го березня передбачається +3+6 градусів
Водночас у Києві не очікується жодних опадів. Вночі температура повітря становитиме близько нуля, вдень до +5 градусів.
Перший день весни в Україні буде хмарним, але теплим до +13°28.02.26, 16:40 • 5528 переглядiв