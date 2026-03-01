Погода 2 марта - Украину ожидают дожди, на юге до 13 градусов тепла

В понедельник, 2 марта, погода в Украине особо не изменится. В большинстве областей будет без существенных осадков, в то же время на западе, в частности, в Винницкой области будет небольшой дождь. Об этом сообщила в Telegram синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

Детали

Ближайшей ночью предполагается от 2 мороза до 2 тепла. Завтра днем теплее всего будет в южной части Украины, +9+13 градусов. Немного посвежеет по сравнению с сегодняшним днем в западных областях, ожидается завтра +4+9 градусов. В восточных областях от +6 в Харьковской области через +7 в Луганской области до +10 в Донецкой области. В центральной части ожидается +6+10 градусов. На севере Украины 2 марта предполагается +3+6 градусов - отметила Диденко.

В то же время в Киеве не ожидается никаких осадков. Ночью температура воздуха составит около нуля, днем до +5 градусов.

Первый день весны в Украине будет облачным, но теплым до +13°