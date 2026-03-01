$43.210.00
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силами
1 марта, 01:50 • 35384 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 46118 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 60148 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи
28 февраля, 12:56 • 65671 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 67076 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и Израиля
28 февраля, 08:36 • 50624 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 51951 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 53575 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофы
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 59281 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода 2 марта - Украину ожидают дожди, на юге до 13 градусов тепла

Киев • УНН

 • 162 просмотра

2 марта в Украине ожидается незначительное ухудшение погоды, в Винницкой области пройдет небольшой дождь. Теплее всего будет на юге страны, где температура достигнет +9+13 градусов.

Погода 2 марта - Украину ожидают дожди, на юге до 13 градусов тепла

В понедельник, 2 марта, погода в Украине особо не изменится. В большинстве областей будет без существенных осадков, в то же время на западе, в частности, в Винницкой области будет небольшой дождь. Об этом сообщила в Telegram синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

Детали

Ближайшей ночью предполагается от 2 мороза до 2 тепла. Завтра днем теплее всего будет в южной части Украины, +9+13 градусов. Немного посвежеет по сравнению с сегодняшним днем в западных областях, ожидается завтра +4+9 градусов. В восточных областях от +6 в Харьковской области через +7 в Луганской области до +10 в Донецкой области. В центральной части ожидается +6+10 градусов. На севере Украины 2 марта предполагается +3+6 градусов

- отметила Диденко.

В то же время в Киеве не ожидается никаких осадков. Ночью температура воздуха составит около нуля, днем до +5 градусов.

Евгений Устименко

