Первый день весны в Украине будет облачным, но теплым до +13°
Киев • УНН
1 марта в Украине прогнозируют облачную погоду без осадков, температура местами повысится до 13° тепла. Ночью и утром возможен туман, на дорогах гололедица.
В Украине завтра, 1 марта, прогнозируют облачную погоду без осадков, местами температура повысится до 13° тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр, пишет УНН.
Детали
Завтра в Украине ожидается переменная облачность, но без осадков.
Ночью и утром местами туман, на дорогах страны, кроме юга и запада, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла, на западе и юге страны 8-13° тепла.
Погода в Киеве и области
В Киеве и области ожидается переменная облачность, без осадков.
По области ночью и утром местами туман. На дорогах местами гололедица.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура по области ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла; в Киеве ночью 1-3° мороза, днем 4-6° тепла.
