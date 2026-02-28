Первый день весны в Украине будет облачным, но теплым до +13°

$43.210.00
51.020.00
ukenru
12:56 • 6746 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
11:55 • 12476 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 17436 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 24473 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 30677 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 43208 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 42355 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 48028 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 45831 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 43526 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.8м/с
73%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп заявил, что имеет неконституционное право в третий раз баллотироваться в президенты28 февраля, 05:21 • 13245 просмотра
Иран обещает "сокрушительный" ответ на атаки Израиля28 февраля, 08:22 • 7520 просмотра
Катар перехватил две иранские ракеты в своем воздушном пространстве09:33 • 7112 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto09:42 • 9138 просмотра
Один человек погиб в Абу-Даби после ракетного обстрела из Ирана - СМИ10:13 • 9376 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 25402 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 30504 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 27654 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 31960 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 33354 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Али Хаменеи
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Иран
Израиль
Соединённые Штаты
Ливан
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto09:42 • 9372 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 15495 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 15991 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 16425 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 27646 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Financial Times

Первый день весны в Украине будет облачным, но теплым до +13°

Киев • УНН

 • 972 просмотра

1 марта в Украине прогнозируют облачную погоду без осадков, температура местами повысится до 13° тепла. Ночью и утром возможен туман, на дорогах гололедица.

Первый день весны в Украине будет облачным, но теплым до +13°

В Украине завтра, 1 марта, прогнозируют облачную погоду без осадков, местами температура повысится до 13° тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр, пишет УНН.

Детали

Завтра в Украине ожидается переменная облачность, но без осадков.

Ночью и утром местами туман, на дорогах страны, кроме юга и запада, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла, на западе и юге страны 8-13° тепла.

Погода в Киеве и области

В Киеве и области ожидается переменная облачность, без осадков.

По области ночью и утром местами туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла; в Киеве ночью 1-3° мороза, днем 4-6° тепла.

В Кировоградской области уже подтопления на фоне оттепели, затронуло дома и детсад26.02.26, 12:33 • 3523 просмотра

Ольга Розгон

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Украина
Киев