Перший день весни в Україні буде хмарним, але теплим до +13°
Київ • УНН
1 березня в Україні прогнозують хмарну погоду без опадів, температура місцями підвищиться до 13° тепла. Вночі та вранці можливий туман, на дорогах ожеледиця.
В Україні завтра, 1 березня, прогнозують хмарну погоду без опадів, місцями температура підвищиться до 13° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр, пише УНН.
Деталі
Завтра в Україні очікується мінлива хмарність, але без опадів.
Вночі та вранці подекуди туман, на дорогах країни, крім півдня та заходу, місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла, на заході та півдні країни 8-13° тепла.
Погода у Києві та області
У Києві та області очікується мінлива хмарність, без опадів.
По області вночі та вранці подекуди туман. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 4-6° тепла.
