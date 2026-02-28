Перший день весни в Україні буде хмарним, але теплим до +13°

$43.210.00
51.020.00
ukenru
12:56 • 5158 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
11:55 • 11034 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 16411 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 23487 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 29747 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 42593 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 42004 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 47861 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 45608 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 43411 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.1м/с
71%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Німецька партія AfD ймовірно викриває слабкі місця НАТО для російської розвідки28 лютого, 04:49 • 10892 перегляди
Кім Чен Ин вручив партійній верхівці новітні снайперські гвинтівки власного виробництваPhoto28 лютого, 05:06 • 16653 перегляди
Трамп заявив що має неконституційне право втретє балотуватися в президенти28 лютого, 05:21 • 12467 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto09:42 • 7622 перегляди
Одна людина загинула в Абу-Дабі після ракетного обстрілу з Ірану - ЗМІ10:13 • 8100 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 24528 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 29693 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 27038 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 31359 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 32767 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Іран
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Тегеран
Ліван
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto09:42 • 7790 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 15154 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 15699 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 16153 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 31129 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Financial Times

Перший день весни в Україні буде хмарним, але теплим до +13°

Київ • УНН

 • 154 перегляди

1 березня в Україні прогнозують хмарну погоду без опадів, температура місцями підвищиться до 13° тепла. Вночі та вранці можливий туман, на дорогах ожеледиця.

Перший день весни в Україні буде хмарним, але теплим до +13°

В Україні завтра, 1 березня, прогнозують хмарну погоду без опадів, місцями температура підвищиться до 13° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр, пише УНН.

Деталі

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність, але без опадів.

Вночі та вранці подекуди туман, на дорогах країни, крім півдня та заходу, місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла, на заході та півдні країни 8-13° тепла.

Погода у Києві та області

У Києві та області очікується мінлива хмарність, без опадів.

По області вночі та вранці подекуди туман. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 4-6° тепла.

На Кіровоградщині вже підтоплення на тлі відлиги, зачепило будинки і дитсадок26.02.26, 12:33 • 3495 переглядiв

Ольга Розгон

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Україна
Київ