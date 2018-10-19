Податок на виведений капітал: за яких умов МВФ дасть "добро"

“Запровадження в Україні податку на виведений капітал замість податку на прибуток — одне з гострих питань перемовин України з Міжнародним валютним фондом, адже за умовами участі в програмі кредитування Україна не має права кардинально змінювати податкову систему”, — заявила голова профільного парламентського комітету.

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За інформацією Міністерства фінансів України, МВФ може погодитися на запровадження ПнВК з наступного року в іншому, ніж це запропоновано зареєстрованим законопроектом № 8557, форматі — поетапно для окремих категорій платників.

Остаточне рішення Міжнародного валютного фонду Міністерство фінансів України має оголосити до кінця жовтня. Розгляд законопроекту профільним Комітетом запланований на наступному засіданні 6 листопада 2018 року.

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Зазначимо, що запровадженням податку на виведений капітал уряд здійснює масштабну реформу загальнонаціональної податкової системи — введенням ПнВК планується замінити податок на прибуток. У той же час, згідно з останніми висновками Рахункової палати України, зменшення дефіциту бюджету знаходиться у прямій залежності від податку на прибуток підприємств — це додаткові 13,2 млрд грн.

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Основною вимогою у співпраці МВФ з Україною є скорочення дефіциту держбюджету. За оцінками Мінфіну, ризики від недоотримання бюджетом коштів складають 35 млрд грн. У свою чергу, у ДФС попередили, що через можливе введення податку на виведений капітал держбюджет України може втратити 80 млрд грн. Таким чином, для запровадження ПнВК МВФ вимагає гарантій від збільшення дефіциту.

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Нагадаємо, голова комітету ВР з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна раніше не виключила, що податок на виведений капітал планують запровадити з 1 січня 2019 року.

Разом з тим, у Раді заявили, що МВФ не проти запровадження ПнВК в Україні.