Налог на выведенный капитал: при каких условиях МВФ даст "добро"

“Введение в Украине налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль — один из острых вопросов переговоров Украины с Международным валютным фондом, ведь по условиям участия в программе кредитования Украины не имеет права кардинально менять налоговую систему”, — заявила председатель профильного парламентского комитета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент рассказал, зачем вводить налог на выведенный капитал

По информации Министерства финансов Украины, МВФ может согласиться на введение ПнВК со следующего года в другом, чем это предписано зарегистрированным законопроектом № 8557, формате — поэтапно для отдельных категорий плательщиков.

Окончательное решение Международного валютного фонда Министерство финансов Украины должно объявить до конца октября. Рассмотрение законопроекта профильным Комитетом запланировано на следующем заседании 6 ноября 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бизнес заплатил на 53% больше налога на прибыль

Отметим, что введением налога на выведен капитал правительство осуществляет масштабную реформу общенациональной налоговой системы — введением ПнВК планируется заменить налог на прибыль. В то же время, согласно последним выводам Счетной палаты Украины, уменьшение дефицита бюджета находится в прямой зависимости от налога на прибыль предприятий — это дополнительные 13,2 млрд грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперты назвали главные риски для экономики Украины

Основным требованием в сотрудничестве МВФ с Украиной является сокращение дефицита госбюджета. По оценкам Минфина, риски от недополучения бюджетом средств составляют 35 млрд грн. В свою очередь, в ГФС предупредили, что из-за возможного введения налога на выведенный капитал госбюджет Украины может потерять 80 млрд грн. Таким образом, для внедрения ПнВК МВФ требует гарантий от увеличения дефицита.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы вывели и вернули в страну в виде инвестиций почти 8 млрд долларов

Напомним, председатель комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина ранее не исключила, что налог на выведенный капитал планируют ввести с 1 января 2019 года.

Вместе с тем, в Совете заявили, что МВФ не против введения ПнВК в Украине.