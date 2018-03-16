Податок на виведений капітал: Мінфін оцінив втрати бюджету у 35 млрд гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Втрати державного бюджету від запровадження податку на виведений капітал складуть 34-35 млрд гривень. Про це у ході звіту про виконання Держбюджету-2017 повідомив заступник міністра фінансів Сергій Марченко, передає кореспондент УНН.
"Втрати бюджету від введення податку на виведений капітал, за попередніми розрахунками, складуть 34-35 млрд гривень", - сказав він.
Нагадаємо, у перші роки після запровадження податку на виведений капітал Україні доведеться скорочувати бюджетні видатки.
Раніше повідомлялось, минулого року на погашення державного боргу було спрямовано 363,5 млрд грн та на обслуговування – 110,5 млрд гривень.