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Податок на виведений капітал: Мінфін оцінив втрати бюджету у 35 млрд гривень

Податок на виведений капітал: Мінфін оцінив втрати бюджету у 35 млрд гривень

Київ • УНН

 • 11481 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Втрати державного бюджету від запровадження податку на виведений капітал складуть 34-35 млрд гривень. Про це у ході звіту про виконання Держбюджету-2017 повідомив заступник міністра фінансів Сергій Марченко, передає кореспондент УНН.

"Втрати бюджету від введення податку на виведений капітал, за попередніми розрахунками, складуть 34-35 млрд гривень", - сказав він.

Нагадаємо, у перші роки після запровадження податку на виведений капітал Україні доведеться скорочувати бюджетні видатки.

Раніше повідомлялось, минулого року на погашення державного боргу було спрямовано 363,5 млрд грн та на обслуговування – 110,5 млрд гривень.

Українські Національні Новини

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