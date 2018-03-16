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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 34908 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 40192 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Налог на выведенный капитал: Минфин оценил потери бюджета в 35 млрд гривен

Налог на выведенный капитал: Минфин оценил потери бюджета в 35 млрд гривен

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Потери государственного бюджета от введения налога на выведенный капитал составят 34-35 млрд гривен. Об этом в ходе отчета о выполнении Госбюджета-2017 сообщил заместитель министра финансов Сергей Марченко, передает корреспондент УНН.

“Потери бюджета от введения налога на выведенный капитал, по предварительным расчетам, составят 34-35 млрд гривен”, — сказал он.

Напомним, в первые годы после введения налога на выведенный капитал Украине придется сокращать бюджетные расходы.

Ранее сообщалось, в прошлом году на погашение государственного долга было направлено 363,5 млрд грн и на обслуживание — 110,5 млрд гривен.

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