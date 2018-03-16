Налог на выведенный капитал: Минфин оценил потери бюджета в 35 млрд гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Потери государственного бюджета от введения налога на выведенный капитал составят 34-35 млрд гривен. Об этом в ходе отчета о выполнении Госбюджета-2017 сообщил заместитель министра финансов Сергей Марченко, передает корреспондент УНН.
“Потери бюджета от введения налога на выведенный капитал, по предварительным расчетам, составят 34-35 млрд гривен”, — сказал он.
Напомним, в первые годы после введения налога на выведенный капитал Украине придется сокращать бюджетные расходы.
Ранее сообщалось, в прошлом году на погашение государственного долга было направлено 363,5 млрд грн и на обслуживание — 110,5 млрд гривен.