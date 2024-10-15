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Податковий комітет Ради ігнорує скандал із в.о. заступника голови ДПС Сокуром

Київ • УНН

 • 118040 перегляди

Голова податкового комітету ВР Гетманцев не реагує на порушення свого колишнього помічника Сокура в ДПС. НАЗК перевіряє декларації та спосіб життя Сокура, але комітет не планує розглядати це питання.

Податковий комітет Ради ігнорує скандал із в.о. заступника голови ДПС Сокуром

Все частіше в інформаційному просторі почали зʼявлятися повідомлення про викриття хабарників та корупціонерів у лавах Державної податкової служби України. Ймовірних порушників виявляють як серед звичайних податківців, так і серед керівного складу. Наприклад, Національне агентство з питань запобігання корупції зацікавилося способом життя виконуючого обовʼязки заступника голови ДПС Євгенія Сокура. Всі ці факти негативно впливають на довіру до податківців і на ситуацію мав би відреагувати Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Проте, як не дивно, парламентарі поки не планують втручатися, пише УНН.

Контекст

За даними УНН, виконуючий обовʼязки заступника голови Державної податкової служби України Євгеній Сокур вніс в декларацію за 2023 рік ймовірно недостовірні дані. Зокрема, він не вказав, в документі дані про свою співмешканку. Сокур в ході слідства по справі про нібито замах на нього, сам розповів правоохоронцям, що із 2016 року проживає разом із дівчиною, на ім'я Аліна у квартирі на проспекті Лобановського, 6-Д. Проте у своїх деклараціях Сокур жодного разу не згадав про свою співмешканку. Після депутатського звернення члена Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної НАЗК розпочало перевірку щодо Євгенія Сокура. В Агентстві у відповідь на запит УНН також підтвердили, що проводять моніторинг способу життя посадовця. Голова Громадської ради при НАЗК Катерина Бутко зазначила, що Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє чи був спільний побут у Сокура з його співмешканкою Аліною.

Також в 2022 році він задекларував дохід від продажу цінних паперів на суму 2,6 млн грн, однак ці кошти не були відображені в його декларації за 2023 рік. Це може свідчити про порушення законодавства, що вимагає повідомляти про значні зміни в майновому стані. Згідно зі ст. 52 Закону України "Про запобігання корупції", декларант зобов'язаний протягом 10 днів повідомляти про такі зміни. За словами члена Національної асоціації адвокатів Олександра Золотухіна, чиновник може спробувати пояснити чому він не задекларував ці витрати тим, що веде такий спосіб життя і, наприклад, любить смачно поїсти.

Окрім того, Сокур є фігурантом кримінального провадження, відкритого 4 листопада 2022 року за ч. 3 ст. 365 КК України, за фактом перевищення службових повноважень виконувачем обов`язків заступника голови ДПС України Євгенієм Сокуром. Справа відкрита через те, що 26 жовтня 2022 року Сокур підписав розпорядження про анулювання ліцензії ПАТ "Укртатнафта" на виробництво пального. Такі дії чиновника, за версією слідства, спричинили тяжкі наслідки товариству, а також державі у вигляді неможливості виконання мобілізаційних завдань Міноборони з виробництва та постачання нафтопродуктів для потреб оборони та обороноздатності держави. За даними ДБР, це кримінальне провадження досі розслідується.

Описані ймовірні порушення одного з головних податківців країни надто серйозні, щоб їх міг проігнорувати профільний комітет парламенту, як наглядовий орган. Для початку голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев мав би викликати керівництво ДПС на засідання, де вимагати від них чітких пояснень щодо дій своїх посадовців та представити план подальших дій щодо недопущення таких порушень у майбутньому.

Ще один інструмент, який могли б використати нардепи, - створення робочої групи для детального вивчення фактів ймовірних зловживань у ДПС. До складу такої групи повинні увійти депутати, працівники правоохоронних органів тапредставники громадських організацій, які займаються антикорупційною діяльністю. Цей процес має бути прозорим, із залученням громадськості та ЗМІ, щоб забезпечити максимальну відкритість та публічний контроль.

Основними завданнями робочої групи мають бути:

  • аналіз дій посадовців ДПС, які підозрюються у порушеннях, включаючи випадок Євгенія Сокура.
  • розробка рекомендацій щодо посилення контролю за діяльністю керівництва ДПС.
  • оцінка системних проблем в управлінні податковими органами, які можуть сприяти зловживанням службовими повноваженнями.

Проте Гетманцев чомусь не поспішає розбиратися в ситуації зі своїм колишнім помічником Євгенієм Сокуром, якого, до речі, ЗМІ називають правою рукою нардепа у податковій.

Скандали у податковій: як Гетманцев "не помічає" порушень свого протеже07.10.24, 12:08 • 131294 перегляди

Голова підкомітету з питань акцизного податку та законодавчого регулювання ринку спирту, алкоголю і тютюну Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Євген Петруняк в ексклюзивному коментарі УНН повідомив, що найближчим часом засідань комітету за участю керівництва ДПС не анонсувались.

Не анонсовані на найближчий час засідання Комітету за участі керівництва податкової

- зазначив він.

Своєю чергою Данило Гетманцев, який завжди декларував принциповість і нетолерування злочинів у податковій, ігнорує запит УНН про те, чи планує його комітет вивчити ситуацію із в.о. заступника голови ДПС Євгенієм Сокуром.

Тож питання про те, чи продемонструє податковий комітет Ради принциповість і рішучість у реагуванні на порушення в ДПС залишається відкритим.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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