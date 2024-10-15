Налоговый комитет Рады игнорирует скандал с и.о. замглавы ГНС Сокуром

Все чаще в информационном пространстве стали появляться сообщения о разоблачении взяточников и коррупционеров в рядах Государственной налоговой службы Украины. Вероятных нарушителей выявляют как среди обычных налоговиков, так и среди руководящего состава. Например, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции заинтересовалось образом жизни исполняющего обязанности заместителя председателя ГНС Евгения Сокура. Все эти факты негативно влияют на доверие к налоговикам и на ситуацию должен был бы отреагировать Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Однако, как ни странно, парламентарии пока не планируют вмешиваться, пишет УНН.

Контекст

По данным УНН, исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгений Сокур внес в декларацию за 2023 год вероятно недостоверные данные. В частности, он не указал, в документе данные о своей сожительнице. Сокур в ходе следствия по делу о якобы покушении на него, сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д. Однако в своих декларациях Сокур ни разу не упомянул о своей сожительнице. После депутатского обращения члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной НАПК начало проверку в отношении Евгения Сокура. В Агентстве в ответ на запрос УНН также подтвердили, что проводят мониторинг образа жизни чиновника. Председатель Общественного совета при НАПК Екатерина Бутко отметила, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет был ли совместный быт у Сокура с его сожительницей Алиной.

Также в 2022 году он задекларировал доход от продажи ценных бумаг на сумму 2,6 млн грн, однако эти средства не были отражены в его декларации за 2023 год. Это может свидетельствовать о нарушении законодательства, требующего сообщать о значительных изменениях в имущественном состоянии. Согласно ст. 52 Закона Украины «О предотвращении коррупции», декларант обязан в течение 10 дней сообщать о таких изменениях. По словам члена Национальной ассоциации адвокатов Александра Золотухина, чиновник может попытаться объяснить почему он не задекларировал эти расходы тем, что ведет такой образ жизни и, например, любит вкусно поесть.

Кроме того, Сокур является фигурантом уголовного производства, открытого 4 ноября 2022 года по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий исполняющим обязанности заместителя председателя ГНС Украины Евгением Сокуром. Дело открыто из-за того, что 26 октября 2022 года Сокур подписал распоряжение об аннулировании лицензии ПАО «Укртатнафта» на производство топлива. Такие действия чиновника, по версии следствия, повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства. По данным ГБР, это уголовное производство до сих пор расследуется.

Описанные вероятные нарушения одного из главных налоговиков страны слишком серьезны, чтобы их мог проигнорировать профильный комитет парламента, как надзорный орган. Для начала глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев должен был бы вызвать руководство ГНС на заседание, где требовать от них четких объяснений относительно действий своих должностных лиц и представить план дальнейших действий по недопущению таких нарушений в будущем.

Еще один инструмент, который могли бы использовать нардепы, - создание рабочей группы для детального изучения фактов вероятных злоупотреблений в ГНС. В состав такой группы должны войти депутаты, работники правоохранительных органов и представители общественных организаций, занимающихся антикоррупционной деятельностью. Этот процесс должен быть прозрачным, с привлечением общественности и СМИ, чтобы обеспечить максимальную открытость и публичный контроль.

Основными задачами рабочей группы должны быть:

анализ действий должностных лиц ГНС, которые подозреваются в нарушениях, включая случай Евгения Сокура.

разработка рекомендаций по усилению контроля за деятельностью руководства ГНС.



оценка системных проблем в управлении налоговыми органами, которые могут способствовать злоупотреблениям служебными полномочиями.



Однако Гетманцев почему-то не спешит разбираться в ситуации со своим бывшим помощником Евгением Сокуром, которого, кстати, СМИ называют правой рукой нардепа в налоговой.

Скандалы в налоговой: как Гетманцев "не замечает" нарушений своего протеже

Председатель подкомитета по вопросам акцизного налога и законодательного регулирования рынка спирта, алкоголя и табака Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Евгений Петруняк в эксклюзивном комментарии УНН сообщил, что в ближайшее время заседаний комитета с участием руководства ГНС не анонсировались.

Не анонсированные на ближайшее время заседания Комитета с участием руководства налоговой - отметил он.

В свою очередь Даниил Гетманцев, который всегда декларировал принципиальность и нетолкование преступлений в налоговой, игнорирует запрос УНН о том, планирует ли его комитет изучить ситуацию с и.о. заместителя председателя ГНС Евгением Сокуром.

Поэтому вопрос о том, продемонстрирует ли налоговый комитет Рады принципиальность и решительность в реагировании на нарушения в ГНС остается открытым.