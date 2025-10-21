$41.760.03
Побив велосипедиста та залишив у небезпеці: суд збільшив термін арешту для Хілика

Київ • УНН

 • 1336 перегляди

Київський апеляційний суд збільшив термін запобіжного заходу Олександру Хілику до 1 грудня з можливістю застави 5 млн гривень.

Побив велосипедиста та залишив у небезпеці: суд збільшив термін арешту для Хілика

Київський апеляційний суд збільшив термін запобіжного заходу Олександру Хілику, якого підозрюють у жорстокому побитті велосипедиста. Він перебуватиме під вартою до 1 грудня з можливістю внести 5 млн гривень застави. Про це пише УНН з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Суд частково задовольнив клопотання прокурорів та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці - до 1 грудня 2025 року з можливістю внести заставу у 5 млн гривень 

- повідомили у Київській міській прокуратурі.

Раніше Подільський районний суд призначив йому тримання під вартою без визначення застави строком на 30 днів - до 31 жовтня 2025 року. Тобто термін запобіжного збільшили, але ще дали можливість внести заставу.

Доповнення

30 вересня 44-річному водію Mercedes-Benz Олександру Хілику було повідомлено про підозру у завданні тяжких тілесних ушкоджень велосипедисту за зауваження про порушення правил паркування.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 КК України - умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння.

Прокурор у суді просив обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, натомість суд дав йому нічний домашній арешт.

Згодом правоохоронці знову затримали Хілика. Його дії додатково кваліфіковано як залишення постраждалого у небезпеці.

4 жовтня суд відправив під варту на 30 діб без права внесення застави Хілика.

Павло Башинський

