Избил велосипедиста и оставил в опасности: суд увеличил срок ареста для Хилыка
Киев • УНН
Киевский апелляционный суд увеличил срок меры пресечения Александру Хилыку до 1 декабря с возможностью залога 5 млн гривен.
Киевский апелляционный суд увеличил срок меры пресечения Александру Хилыку, которого подозревают в жестоком избиении велосипедиста. Он будет находиться под стражей до 1 декабря с возможностью внести 5 млн гривен залога. Об этом пишет УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца - до 1 декабря 2025 года с возможностью внести залог в 5 млн гривен
Ранее Подольский районный суд назначил ему содержание под стражей без определения залога сроком на 30 дней - до 31 октября 2025 года. То есть срок меры пресечения увеличили, но еще дали возможность внести залог.
Дополнение
30 сентября 44-летнему водителю Mercedes-Benz Александру Хилыку было сообщено о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений велосипедисту за замечание о нарушении правил парковки.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения.
Прокурор в суде просил избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, однако суд дал ему ночной домашний арест.
Впоследствии правоохранители снова задержали Хилыка. Его действия дополнительно квалифицированы как оставление пострадавшего в опасности.
4 октября суд отправил под стражу на 30 суток без права внесения залога Хилыка.