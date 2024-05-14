Побиття дівчини в Одесі: у Міноборони тримають на контролі розслідування інциденту
Київ • УНН
19-річна дівчина була госпіталізована з травмами голови та грудної клітки після побиття представником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що стало приводом для кримінального розслідування з боку Міністерства оборони та Національної поліції.
Міністерство оборони тримає на контролі розслідування щодо інциденту з побиттям дівчини в Одесі "людиною у військовій формі". Про це йдеться у заяві міністерства, передає УНН.
Деталі
Йдеться про інцидент внаслідок якого 19-річна дівчинабула доставлена до місцевої лікарні з тілесними ушкодженням голови та грудної клітини.
В мережі з'явилось відео, де вона розповідає, що її нібито побив представник Одеського обласного Територіального центру комплектування і соціальної підтримки
Наразі за фактом нанесення військовослужбовцем тілесних ушкоджень цивільній особі Одеською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.
"Втік під час проходження медогляду" - в ТЦК пояснили, за що "пакували" у бус чоловіка в Одесі29.04.24, 18:59 • 41944 перегляди
Досудове розслідування проводить Головне управління Нацполіції в Одеській області. Міністерство оборони України тримає на контролі розслідування цієї справи, надаючи повну і всебічну підтримку органам досудового слідства для встановлення усіх обставин та притягнення винних до відповідальності
Контекст
Одеський обласний ТЦК почав перевірку щодо інциденту з дівчиною в Одесі. Як заявила дівчина на своїй сторінці в Instagram її побив "чоловік у військовій формі".
За її словами, працівники ТЦК хотіли відвезти її знайомого до центру, щоб "розібратися", але вона вирішила їхати з ними. У момент до неї підбіг чоловік й побив її милицею.
Нагадаємо
У Львівській області розгорівся скандал, коли зоозахисник з громадської організації "Порятунок тварин. Харків" був затриманий співробітниками ТЦК під час перевезення тварин. Самі співробітники Територіального центру комплектування перебували в стані алкогольного сп'яніння.