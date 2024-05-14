Избиение девушки в Одессе: в Минобороны держат на контроле расследование инцидента

Министерство обороны держит на контроле расследование инцидента с избиением девушки в Одессе "человеком в военной форме". Об этом говорится в заявлении министерства, передает УНН.

Детали

Речь идет об инциденте в результате которого 19-летняя девушка была доставлена в местную больницу с телесными повреждениями головы и грудной клетки.

В сети появилось видео, где она рассказывает, что ее якобы избил представитель Одесского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки

Сейчас по факту нанесения военнослужащим телесных повреждений гражданскому лицу Одесской специализированной прокуратурой в сфере обороны Южного региона начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины.

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Досудебное расследование проводит Главное управление Нацполиции в Одесской области. Министерство обороны Украины держит на контроле расследование этого дела, предоставляя полную и всестороннюю поддержку органам досудебного следствия для установления всех обстоятельств и привлечения виновных к ответственности - подчеркнули в Министерстве обороны Украины.

Контекст

Одесский областной ТЦК начал проверку относительно инцидента с девушкой в Одессе. Как заявила девушка на своей странице в Instagram ее избил "мужчина в военной форме".

По ее словам, работники ТЦК хотели отвезти ее знакомого в центр, чтобы "разобраться", но она решила ехать с ними. В момент к ней подбежал мужчина и избил ее костылем.

Напомним

Во Львовской области разгорелся скандал, когда зоозащитник из общественной организации "Спасение животных. Харьков" был задержан сотрудниками ТЦК во время перевозки животных. Сами сотрудники Территориального центра комплектования находились в состоянии алкогольного опьянения.