Платіть самі: окупанти знімають з себе відповідальність за зруйновані будинки - ЦНС
Київ • УНН
На тимчасово окупованій Луганщині з 2027 року мешканців багатоквартирних будинків зобов'яжуть сплачувати внески за капітальний ремонт житла. Окупаційна адміністрація готує "законодавчу базу", перекладаючи відповідальність на місцевих жителів.
Деталі
Зазначається, що окупаційна адміністрація вже готує відповідну "законодавчу базу", подаючи це рішення як стандартну практику рф і необхідний крок для "відновлення житлового фонду".
Формально ініціативу пояснюють критичним станом будинків: 85% із понад 12 тисяч багатоквартирних будинків потребують капремонту. Наразі основні роботи фінансуються через так званий "Фонд розвитку територій", однак замість реального відновлення зруйнованого війною житла витрати планують перекласти безпосередньо на мешканців ТОТ, більшість з яких перебуває у складному соціально-економічному становищі
Вказкється, що окупанти фактично знімають з себе відповідальність за наслідки бойових дій і багаторічної деградації інфраструктури, при цьому в умовах низьких доходів, безробіття та відсутності прозорого контролю нові внески ризикують перетворитися не на механізм відбудови, а на черговий фінансовий тягар для мешканців ТОТ.
"Подібна практика свідчить про системний підхід окупаційної влади до згортання соціальних зобов’язань, коли наслідки війни та управлінських провалів перекладаються на цивільне населення", - резюмують у ЦНС.
