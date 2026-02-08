Платіть самі: окупанти знімають з себе відповідальність за зруйновані будинки - ЦНС

$43.140.00
50.900.00
ukenru
7 лютого, 20:45 • 7158 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 12470 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 17603 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 23069 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 21186 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 24224 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 35734 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 47636 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 42827 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 32193 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Обмеження світла 8 лютого: Укренерго запроваджує графіки на всю добу7 лютого, 18:19 • 8020 перегляди
Протести у Мілані: тисячі людей виступили проти Олімпіади-2026 та екологічних наслідків Ігор7 лютого, 18:50 • 3952 перегляди
Сирський: росіяни планують збільшити чисельність військ безпілотних систем до 165 тисяч у 2026 році7 лютого, 21:21 • 5190 перегляди
Умєров обговорив оборонну співпрацю з міністеркою ЗС Франції Вотрен: про що домовилисяPhoto21:42 • 3970 перегляди
На Запоріжжі в полон потрапили "флаговтики": ЗСУ показали "просування" російських силVideo22:34 • 3390 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 27965 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 49197 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 43912 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 45699 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 59109 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 15801 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 30109 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 32343 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 41277 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 44400 перегляди
Платіть самі: окупанти знімають з себе відповідальність за зруйновані будинки - ЦНС

Київ • УНН

 • 6 перегляди

На тимчасово окупованій Луганщині з 2027 року мешканців багатоквартирних будинків зобов'яжуть сплачувати внески за капітальний ремонт житла. Окупаційна адміністрація готує "законодавчу базу", перекладаючи відповідальність на місцевих жителів.

Платіть самі: окупанти знімають з себе відповідальність за зруйновані будинки - ЦНС

Із 2027 року на тимчасово окупованій Луганщині мешканців багатоквартирних будинків зобов’яжуть сплачувати внески за капітальний ремонт житла. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що окупаційна адміністрація вже готує відповідну "законодавчу базу", подаючи це рішення як стандартну практику рф і необхідний крок для "відновлення житлового фонду".

Формально ініціативу пояснюють критичним станом будинків: 85% із понад 12 тисяч багатоквартирних будинків потребують капремонту. Наразі основні роботи фінансуються через так званий "Фонд розвитку територій", однак замість реального відновлення зруйнованого війною житла витрати планують перекласти безпосередньо на мешканців ТОТ, більшість з яких перебуває у складному соціально-економічному становищі

- розповідають у ЦНС.

Вказкється, що окупанти фактично знімають з себе відповідальність за наслідки бойових дій і багаторічної деградації інфраструктури, при цьому в умовах низьких доходів, безробіття та відсутності прозорого контролю нові внески ризикують перетворитися не на механізм відбудови, а на черговий фінансовий тягар для мешканців ТОТ.

"Подібна практика свідчить про системний підхід окупаційної влади до згортання соціальних зобов’язань, коли наслідки війни та управлінських провалів перекладаються на цивільне населення", - резюмують у ЦНС.

Нагадаємо

російська адміністрація на Луганщині планує перевести у державну власність сільськогосподарські землі власників, які залишили регіон. Це стосується тисяч гектарів паїв, власники яких були змушені тікати від бойових дій.

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
