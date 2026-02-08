Платите сами: оккупанты снимают с себя ответственность за разрушенные дома - ЦНС
Киев • УНН
На временно оккупированной Луганщине с 2027 года жителей многоквартирных домов обяжут уплачивать взносы за капитальный ремонт жилья. Оккупационная администрация готовит "законодательную базу", перекладывая ответственность на местных жителей.
Детали
Отмечается, что оккупационная администрация уже готовит соответствующую "законодательную базу", подавая это решение как стандартную практику РФ и необходимый шаг для "восстановления жилищного фонда".
Формально инициативу объясняют критическим состоянием домов: 85% из более чем 12 тысяч многоквартирных домов нуждаются в капремонте. Сейчас основные работы финансируются через так называемый "Фонд развития территорий", однако вместо реального восстановления разрушенного войной жилья расходы планируют переложить непосредственно на жителей ТОТ, большинство из которых находится в сложном социально-экономическом положении
Указывается, что оккупанты фактически снимают с себя ответственность за последствия боевых действий и многолетней деградации инфраструктуры, при этом в условиях низких доходов, безработицы и отсутствия прозрачного контроля новые взносы рискуют превратиться не в механизм восстановления, а в очередное финансовое бремя для жителей ТОТ.
"Подобная практика свидетельствует о системном подходе оккупационных властей к сворачиванию социальных обязательств, когда последствия войны и управленческих провалов перекладываются на гражданское население", - резюмируют в ЦНС.
Напомним
российская администрация на Луганщине планирует перевести в государственную собственность сельскохозяйственные земли владельцев, покинувших регион. Это касается тысяч гектаров паев, владельцы которых были вынуждены бежать от боевых действий.
