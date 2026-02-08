$43.140.00
7 февраля, 20:45 • 7134 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 12451 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
7 февраля, 13:35 • 17587 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 23053 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 21170 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 24212 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 35721 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 47630 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 42816 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 32189 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
публикации
Эксклюзивы
Платите сами: оккупанты снимают с себя ответственность за разрушенные дома - ЦНС

Киев • УНН

 • 2 просмотра

На временно оккупированной Луганщине с 2027 года жителей многоквартирных домов обяжут уплачивать взносы за капитальный ремонт жилья. Оккупационная администрация готовит "законодательную базу", перекладывая ответственность на местных жителей.

Платите сами: оккупанты снимают с себя ответственность за разрушенные дома - ЦНС

С 2027 года на временно оккупированной Луганщине жители многоквартирных домов будут обязаны уплачивать взносы за капитальный ремонт жилья. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что оккупационная администрация уже готовит соответствующую "законодательную базу", подавая это решение как стандартную практику РФ и необходимый шаг для "восстановления жилищного фонда".

Формально инициативу объясняют критическим состоянием домов: 85% из более чем 12 тысяч многоквартирных домов нуждаются в капремонте. Сейчас основные работы финансируются через так называемый "Фонд развития территорий", однако вместо реального восстановления разрушенного войной жилья расходы планируют переложить непосредственно на жителей ТОТ, большинство из которых находится в сложном социально-экономическом положении

- рассказывают в ЦНС.

Указывается, что оккупанты фактически снимают с себя ответственность за последствия боевых действий и многолетней деградации инфраструктуры, при этом в условиях низких доходов, безработицы и отсутствия прозрачного контроля новые взносы рискуют превратиться не в механизм восстановления, а в очередное финансовое бремя для жителей ТОТ.

"Подобная практика свидетельствует о системном подходе оккупационных властей к сворачиванию социальных обязательств, когда последствия войны и управленческих провалов перекладываются на гражданское население", - резюмируют в ЦНС.

Напомним

российская администрация на Луганщине планирует перевести в государственную собственность сельскохозяйственные земли владельцев, покинувших регион. Это касается тысяч гектаров паев, владельцы которых были вынуждены бежать от боевых действий.

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
