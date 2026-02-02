Хочешь работать – плати: оккупационная администрация на Луганщине создала коррупционную схему доступа к труду
Киев • УНН
На оккупированной Луганщине российская администрация использует коррупционную схему для доступа к труду, превращая оформление медицинских документов в инструмент финансового давления. Это вынуждает гражданское население платить более 15 тысяч рублей за обязательные обследования и анализы.
На временно оккупированной Луганщине российская администрация выстроила коррупционно-репрессивную схему доступа к труду, которая фактически превращает оформление медицинских и трудовых документов в инструмент финансового давления на гражданское население. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что без действующей медицинской книжки невозможно устроиться даже на низкооплачиваемую работу - уборщиком, грузчиком или разнорабочим.
Прохождение обязательных анализов, обследований и врачей стоит жителям ВОТ более 15 тысяч рублей с учетом сопутствующих платежей и комиссий. Очереди к психиатру и наркологу растягиваются на недели или требуют физического присутствия с утра, что делает легальное оформление документов практически недостижимым для большинства населения
Там подчеркивают, что такая модель не является случайной: искусственно созданный финансовый барьер используется как форма принудительного взимания чрезмерных средств с жителей ВОТ, которые находятся в состоянии экономической зависимости и не имеют альтернативных источников дохода. При этом параллельно людям навязывается "простой выход" – вступление в военизированные структуры или аффилированные с ними организации.
Это очередное свидетельство того, что социальные и медицинские инструменты на ВОТ сознательно используются оккупационными властями как рычаги контроля для экономического истощения населения, его подчинения и навязывания вынужденной лояльности режиму
Напомним
Оккупационная администрация на временно захваченных территориях Луганской области начала масштабную эксплуатацию украинских недр, сосредоточив усилия на добыче драгоценных металлов. По данным Центра национального сопротивления, в Антрацитовском районе уже выданы первые "лицензии", которые позволяют захватчикам легализовать хищение золота, меди и цинка.
