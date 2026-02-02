Хочешь работать – плати: оккупационная администрация на Луганщине создала коррупционную схему доступа к труду

$42.850.00
1 февраля, 12:49 • 9476 просмотра
Неверифицированные терминалы Starlink прекратят работу в Украине: Федоров рассказал о деталях регистрации
1 февраля, 12:14 • 17686 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 36421 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 24377 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 33166 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 26492 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 44280 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 60540 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 38745 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 36047 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
31 января, 10:00 • 59640 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
30 января, 18:21 • 87610 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 64795 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 71487 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 72394 просмотра
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья КалифорнииVideo1 февраля, 06:27 • 19461 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 30215 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 32775 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 35582 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 37362 просмотра
Хочешь работать – плати: оккупационная администрация на Луганщине создала коррупционную схему доступа к труду

Киев • УНН

 • 6 просмотра

На оккупированной Луганщине российская администрация использует коррупционную схему для доступа к труду, превращая оформление медицинских документов в инструмент финансового давления. Это вынуждает гражданское население платить более 15 тысяч рублей за обязательные обследования и анализы.

Хочешь работать – плати: оккупационная администрация на Луганщине создала коррупционную схему доступа к труду

На временно оккупированной Луганщине российская администрация выстроила коррупционно-репрессивную схему доступа к труду, которая фактически превращает оформление медицинских и трудовых документов в инструмент финансового давления на гражданское население. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что без действующей медицинской книжки невозможно устроиться даже на низкооплачиваемую работу - уборщиком, грузчиком или разнорабочим.

Прохождение обязательных анализов, обследований и врачей стоит жителям ВОТ более 15 тысяч рублей с учетом сопутствующих платежей и комиссий. Очереди к психиатру и наркологу растягиваются на недели или требуют физического присутствия с утра, что делает легальное оформление документов практически недостижимым для большинства населения

- указывают в ЦНС.

Там подчеркивают, что такая модель не является случайной: искусственно созданный финансовый барьер используется как форма принудительного взимания чрезмерных средств с жителей ВОТ, которые находятся в состоянии экономической зависимости и не имеют альтернативных источников дохода. При этом параллельно людям навязывается "простой выход" – вступление в военизированные структуры или аффилированные с ними организации.

Это очередное свидетельство того, что социальные и медицинские инструменты на ВОТ сознательно используются оккупационными властями как рычаги контроля для экономического истощения населения, его подчинения и навязывания вынужденной лояльности режиму

- резюмируют в ЦНС.

Напомним

Оккупационная администрация на временно захваченных территориях Луганской области начала масштабную эксплуатацию украинских недр, сосредоточив усилия на добыче драгоценных металлов. По данным Центра национального сопротивления, в Антрацитовском районе уже выданы первые "лицензии", которые позволяют захватчикам легализовать хищение золота, меди и цинка.

На оккупированной Луганщине резервисты будут охранять нефтебазы вместо военных РФ - ОВА02.01.26, 10:53 • 3707 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Общество
российская пропаганда
Золото
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины