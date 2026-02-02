Хочешь работать – плати: оккупационная администрация на Луганщине создала коррупционную схему доступа к труду

На временно оккупированной Луганщине российская администрация выстроила коррупционно-репрессивную схему доступа к труду, которая фактически превращает оформление медицинских и трудовых документов в инструмент финансового давления на гражданское население. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Отмечается, что без действующей медицинской книжки невозможно устроиться даже на низкооплачиваемую работу - уборщиком, грузчиком или разнорабочим.

Прохождение обязательных анализов, обследований и врачей стоит жителям ВОТ более 15 тысяч рублей с учетом сопутствующих платежей и комиссий. Очереди к психиатру и наркологу растягиваются на недели или требуют физического присутствия с утра, что делает легальное оформление документов практически недостижимым для большинства населения