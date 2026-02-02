Хочеш працювати – плати: окупаціна адміністрація на Луганщині створила корупційну схему доступу до праці

На тимчасово окупованій Луганщині російська адміністрація вибудувала корупційно-репресивну схему доступу до праці, яка фактично перетворює оформлення медичних і трудових документів на інструмент фінансового тиску на цивільне населення. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Зазначається, що без чинної медичної книжки неможливо влаштуватися навіть на низькооплачувану роботу - прибиральником, вантажником чи різноробом.

Проходження обов’язкових аналізів, обстежень і лікарів коштує мешканцям ТОТ понад 15 тисяч рублів з урахуванням супутніх платежів і комісій. Черги до психіатра й нарколога розтягуються на тижні або вимагають фізичної присутності з ранку, що робить легальне оформлення документів практично недосяжним для більшості населення

Там підкреслюють, що така модель не є випадковою: штучно створений фінансовий бар’єр використовується як форма примусового стягнення надмірних коштів із мешканців ТОТ, які перебувають у стані економічної залежності та не мають альтернативних джерел доходу. При цьому паралельно людям нав’язується "простий вихід" – вступ до воєнізованих структур або афілійованих із ними організацій.

Це чергове свідчення того, що соціальні та медичні інструменти на ТОТ свідомо використовуються окупаційною владою як важелі контролю для економічного виснаження населення, його підпорядкування та нав’язування вимушеної лояльності режиму