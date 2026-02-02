Хочеш працювати – плати: окупаціна адміністрація на Луганщині створила корупційну схему доступу до праці

$42.850.00
1 лютого, 12:49 • 9486 перегляди
Неверифіковані термінали Starlink припинять роботу в Україні: Федоров розповів про деталі реєстрації
1 лютого, 12:14 • 17710 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 36448 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 24394 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 33178 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 26503 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 44291 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 60547 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 38747 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 36049 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
Доходи рф від енергоресурсів скоротяться до 22% бюджету у 2026 році - Bild1 лютого, 14:19 • 5478 перегляди
"путіна можна зупинити лише силою": Сибіга про удар рф по пологовому будинку в Запоріжжі1 лютого, 15:38 • 4502 перегляди
Переговори щодо України в Абу-Дабі призначені на середину тижня за згодою сторін - ЗМІ1 лютого, 16:00 • 6478 перегляди
Ще один день із графіками і без: завтра по всій Україні планують вимикати світло1 лютого, 16:27 • 4694 перегляди
Перші 10 тисяч "Пакунків тепла" отримали жителі Києва та області: що у них1 лютого, 16:40 • 8048 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 59649 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 87617 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 64802 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 71494 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 72401 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Петр Павел
Алі Хаменеї
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Іран
Абу-Дабі
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 19466 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 30221 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 32782 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 35589 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 37369 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Starlink
Золото

Хочеш працювати – плати: окупаціна адміністрація на Луганщині створила корупційну схему доступу до праці

Київ • УНН

 • 26 перегляди

На окупованій Луганщині російська адміністрація використовує корупційну схему для доступу до праці, перетворюючи оформлення медичних документів на інструмент фінансового тиску. Це змушує цивільне населення сплачувати понад 15 тисяч рублів за обов'язкові обстеження та аналізи.

Хочеш працювати – плати: окупаціна адміністрація на Луганщині створила корупційну схему доступу до праці

На тимчасово окупованій Луганщині російська адміністрація вибудувала корупційно-репресивну схему доступу до праці, яка фактично перетворює оформлення медичних і трудових документів на інструмент фінансового тиску на цивільне населення. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що без чинної медичної книжки неможливо влаштуватися навіть на низькооплачувану роботу - прибиральником, вантажником чи різноробом.

Проходження обов’язкових аналізів, обстежень і лікарів коштує мешканцям ТОТ понад 15 тисяч рублів з урахуванням супутніх платежів і комісій. Черги до психіатра й нарколога розтягуються на тижні або вимагають фізичної присутності з ранку, що робить легальне оформлення документів практично недосяжним для більшості населення

- вказують у ЦНС.

Там підкреслюють, що така модель не є випадковою: штучно створений фінансовий бар’єр використовується як форма примусового стягнення надмірних коштів із мешканців ТОТ, які перебувають у стані економічної залежності та не мають альтернативних джерел доходу. При цьому паралельно людям нав’язується "простий вихід" – вступ до воєнізованих структур або афілійованих із ними організацій.

Це чергове свідчення того, що соціальні та медичні інструменти на ТОТ свідомо використовуються окупаційною владою як важелі контролю для економічного виснаження населення, його підпорядкування та нав’язування вимушеної лояльності режиму

- резюмують у ЦНС.

Окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях Луганської області розпочала масштабну експлуатацію українських надр, зосередивши зусилля на видобутку дорогоцінних металів. За даними Центру національного спротиву, в Антрацитівському районі вже видано перші "ліцензії", які дозволяють загарбникам легалізувати розкрадання золота, міді та цинку.

Вадим Хлюдзинський

