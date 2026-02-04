рф готує масову конфіскацію земельних паїв на окупованій Луганщині - ЦНС

$43.190.22
10:29
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
09:59
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
07:36
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
російська атака на Одесу: пошкоджено школу, дитсадок та житлові будинки
4 лютого, 04:32
Окупанти підриваються на власних мінах у дельті Дніпра – звіт "АТЕШ"
4 лютого, 05:00
Снігопади в Японії: кількість жертв зросла до 35 осіб, сніговий покрив перевищує 2, а подекуди й 4 метри
05:46
На Одещині через атаку рф пошкоджено критичну інфраструктуру, є постраждалий: показали наслідки
06:41
Переговори в Абу-Дабі: росіяни не йдуть на жодні поступки щодо України - ISW
07:33
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"
3 лютого, 14:37
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка
3 лютого, 14:17
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися
3 лютого, 06:30
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагували
2 лютого, 18:38
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита
2 лютого, 17:09
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Сергій Лисак
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Європа
Білий дім
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев'ять років шлюбу
3 лютого, 18:03
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"
3 лютого, 16:57
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикою
3 лютого, 14:20
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікувань
3 лютого, 11:58
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причина
2 лютого, 19:01
рф готує масову конфіскацію земельних паїв на окупованій Луганщині - ЦНС

Київ • УНН

 • 134 перегляди

російська адміністрація на Луганщині планує перевести у державну власність сільськогосподарські землі власників, які залишили регіон. Це стосується тисяч гектарів паїв, власники яких були змушені тікати від бойових дій.

рф готує масову конфіскацію земельних паїв на окупованій Луганщині - ЦНС
Фото: Центр національного спротиву

На окупованій території Луганської області російська адміністрація планує перевести у державну власність сільськогосподарські землі, власники яких залишили регіон через бойові дії та репресії. Про це повідомляє Центр Національного Спротиву, передає УНН.

Деталі

На Луганщині окупаційна адміністрація готує чергову схему легалізованого пограбування місцевих жителів.

Під виглядом інвентаризації та продовольчої безпеки окупанти планують законодавчо оформити переведення "покинутих" сільськогосподарських земель у державну власність. Йдеться про тисячі гектарів паїв, власники яких були змушені тікати від бойових дій, обстрілів і репресій.Фактично йдеться про перерозподіл власності на користь окупаційної системи. Людей, які втекли від війни, намагаються остаточно позбавити майна, перетворивши їхню вимушену евакуацію на юридичний привід для захоплення землі

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

російське міноборони розширює повноваження, отримуючи доступ до кредитних історій громадян для боротьби з корупцією. Це дозволить виявляти фінансово вразливих осіб та використовувати дані для примусу до підписання контрактів.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в УкраїніАгроновини
