На окупованій території Луганської області російська адміністрація планує перевести у державну власність сільськогосподарські землі, власники яких залишили регіон через бойові дії та репресії. Про це повідомляє Центр Національного Спротиву, передає УНН.

Деталі

На Луганщині окупаційна адміністрація готує чергову схему легалізованого пограбування місцевих жителів.

Під виглядом інвентаризації та продовольчої безпеки окупанти планують законодавчо оформити переведення "покинутих" сільськогосподарських земель у державну власність. Йдеться про тисячі гектарів паїв, власники яких були змушені тікати від бойових дій, обстрілів і репресій.Фактично йдеться про перерозподіл власності на користь окупаційної системи. Людей, які втекли від війни, намагаються остаточно позбавити майна, перетворивши їхню вимушену евакуацію на юридичний привід для захоплення землі - йдеться у дописі.

Нагадаємо

російське міноборони розширює повноваження, отримуючи доступ до кредитних історій громадян для боротьби з корупцією. Це дозволить виявляти фінансово вразливих осіб та використовувати дані для примусу до підписання контрактів.