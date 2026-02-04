$43.190.22
10:29 • 2252 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
09:59 • 2932 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
07:36 • 6948 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 23609 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 41242 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 35035 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 35264 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 32694 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 20670 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 28735 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
рф готовит массовую конфискацию земельных паев на оккупированной Луганщине - ЦНС

Киев • УНН

 • 22 просмотра

российская администрация на Луганщине планирует перевести в государственную собственность сельскохозяйственные земли владельцев, покинувших регион. Это касается тысяч гектаров паев, владельцы которых были вынуждены бежать от боевых действий.

рф готовит массовую конфискацию земельных паев на оккупированной Луганщине - ЦНС
Фото: Центр национального сопротивления

На оккупированной территории Луганской области российская администрация планирует перевести в государственную собственность сельскохозяйственные земли, владельцы которых покинули регион из-за боевых действий и репрессий. Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления, передает УНН.

Подробности

На Луганщине оккупационная администрация готовит очередную схему легализованного ограбления местных жителей.

Под видом инвентаризации и продовольственной безопасности оккупанты планируют законодательно оформить перевод "брошенных" сельскохозяйственных земель в государственную собственность. Речь идет о тысячах гектаров паев, владельцы которых были вынуждены бежать от боевых действий, обстрелов и репрессий. Фактически речь идет о перераспределении собственности в пользу оккупационной системы. Людей, бежавших от войны, пытаются окончательно лишить имущества, превратив их вынужденную эвакуацию в юридический повод для захвата земли

- говорится в сообщении.

Напомним

российское минобороны расширяет полномочия, получая доступ к кредитным историям граждан для борьбы с коррупцией. Это позволит выявлять финансово уязвимых лиц и использовать данные для принуждения к подписанию контрактов.

Алла Киосак

ОбществоВойна в УкраинеАгроновости
Недвижимость
Село
Военное положение
Война в Украине
Луганская область