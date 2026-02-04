рф готовит массовую конфискацию земельных паев на оккупированной Луганщине - ЦНС

Фото: Центр национального сопротивления

На оккупированной территории Луганской области российская администрация планирует перевести в государственную собственность сельскохозяйственные земли, владельцы которых покинули регион из-за боевых действий и репрессий. Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления, передает УНН.

Подробности

На Луганщине оккупационная администрация готовит очередную схему легализованного ограбления местных жителей.

Под видом инвентаризации и продовольственной безопасности оккупанты планируют законодательно оформить перевод "брошенных" сельскохозяйственных земель в государственную собственность. Речь идет о тысячах гектаров паев, владельцы которых были вынуждены бежать от боевых действий, обстрелов и репрессий. Фактически речь идет о перераспределении собственности в пользу оккупационной системы. Людей, бежавших от войны, пытаются окончательно лишить имущества, превратив их вынужденную эвакуацию в юридический повод для захвата земли - говорится в сообщении.

Напомним

российское минобороны расширяет полномочия, получая доступ к кредитным историям граждан для борьбы с коррупцией. Это позволит выявлять финансово уязвимых лиц и использовать данные для принуждения к подписанию контрактов.