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The Guardian

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"Питань немає?": "слуги народу" масово проігнорували зустріч з кандидатом на голову МОЗ

Київ • УНН

 • 22113 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Віктор Ляшко відзвітував на засіданні фракції "Слуга народу" перед засіданням Верховної Ради, де його кандидатуру мають розглядати на посаду голови МОЗ. Однак, "слуги народу" масово проігнорували засідання фракції: прийшли лише 35 з 244. Один з їхніх однопартійців - нардеп Олександр Качура - здивувався, що "мабуть, немає питань" до претендента на таку посаду у час пандемії, передає УНН.

"Питань немає?": "слуги народу" масово проігнорували зустріч з кандидатом на голову МОЗ

Цитата:

"На зустріч з кандидатом в міністри охорони здоров'я прийшло не більше 35 депутатів з 244. Мабуть питань немає?" - написав Качура у Telegram-каналі.

Деталі

Зі слів нардепа від "Слуги народу", "Ляшко обіцяє швидко завершити вакцинацію українських громадян". "Але каже, що не має доступу до всіх контрактів з постачальниками. Нібито попередник не давав йому повної інформації. Але обіцяє швидко розібратися і відзвітувати в Раді у разі призначення", - зазначив Качура.

Доповнення

До Віктора Ляшка, заступника міністра охорони здоров'я і головного санітарного лікаря Ураїни, який раніше працював у СЕС і був у керівництві ЦГЗ у час, коли МОЗ очолювала Уляна Супрун, у громадськості все-таки є питання. Його критикують за те, що він розвалив санітарно-епідеміологічну службу. Сам він в одному з інтерв'ю казав, що його "ідеологія полягала в тому, що повинні бути центри громадського здоров’я з бригадами протиепідеміологічного захисту", але нібито з приходом пандемії він зрозумів, що "система протиепідеміологічного захисту має бути централізована".

Однак, час було упущено. До прикладу, характеризуючи ситуацію з СЕС на початок пандемії, провідний лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська зазначала, що за умови закінчення "реформи" санітарно-епідеміологічної служби, країна могла б залишитися без тестування на виявлення коронавірусу.

В одному з інтерв'ю колишній голова ЦГЗ (коли там працював Ляшко) Володимир Курпіта заявляв, що Ляшко завжди мав амбіції, а посаду першого заступника у ЦГЗ створили під нього.

Що було раніше

На позачерговому засіданні 18 травня Верховна Рада відправила у відставку трьох міністрів: інфраструктури, розвитку економіки та охорони здоров’я. Максима Степанова з посади голови МОЗ звільнили попри заклики цього не робити з боку медичної спільноти.

Як стало відомо УНН, Степанов занадто затято "вибивав" кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від COVID-19 - це стало основною причиною невдоволення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля кандидатурою голови МОЗ, через що він і направив подання про відставку Степанова до Верховної Ради. Сам тодішній міністр повідомив, що не писав жодних заяв на звільнення, тому що несе відповідальність перед людьми.

Зазначимо також, що комітет ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування не підтримав подання Прем'єр-міністра про відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я.

Водночас, уже 19 травня нардепи з профільного комітету повідомили, що у парламент "надійшло подання Прем’єр-міністра України щодо призначення міністра охорони здоров’я України. Віктор Ляшко, без сюрпризів".

Питання його призначення мають розглянути у ВР 20 травня.

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